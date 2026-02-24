بيراميدز يطالب باستبعاد حكم الفيديو قبل المباراة بساعات.. ما السبب؟

كتب - محمد عبد السلام:

تقدم نادي بيراميدز باعتراض رسمي إلى اتحاد الكرة المصري بشأن تعيين الحكم عبد العزيز السيد لتقنية الفيديو في مباراته أمام غزل المحلة، مطالبا باستبعاده بسبب تكرار الأخطاء التي وقع فيها خلال مباريات سابقة.

وأشار النادي إلى أنه من غير المقبول أن يتولى الحكم نفسه إدارة تقنية الفيديو في 5 مباريات من أصل 16 خاضها الفريق في الدوري هذا الموسم.

وقال غلاب، عضو المجلس الاستشاري لبيراميدز، إن النادي أوضح في خطابه أن وجود الحكم ذاته في هذا العدد من المباريات أمر مثير للاستغراب، خصوصًا أنه تسبب في أخطاء مؤثرة كلفت الفريق خسارة نقاط خلال منافسته على لقب الدوري.

وأضاف أن بيراميدز خسر 6 نقاط في مباريات سابقة شهدت أخطاء تحكيمية من عبد العزيز السيد، كان آخرها مباراة الجونة، حيث أيد صحة ركلة جزاء احتسبت رغم أن الكرة ارتطمت باليد الداعمة للمدافع علي جبر، ثم قرر منفردا إعادة تنفيذها دون مبرر، وقد انتهت المباراة بالتعادل وخسارة بيراميدز نقطتين مهمتين.

وفي ختام خطابه، طالب بيراميدز اتحاد الكرة بمراجعة لجنة الحكام وتعييناتها، مع ضرورة استبعاد الحكم عبد العزيز السيد من إدارة لقاء غزل المحلة نظرًا للأخطاء السابقة التي اعتبرها النادي مؤثرة وفادحة.