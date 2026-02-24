مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

جليمت

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
19:45

كلوب بروج

الدوري المصري

زد

- -
21:30

الزمالك

جميع المباريات

بعد 5 انتصارات متتالية.. الزمالك في مواجهة صعبة أمام زد بحثا عن تخطي الأهلي

كتب : محمد خيري

10:44 ص 24/02/2026
  عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (7)
  • عرض 14 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (1)
  • عرض 14 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (5)
  • عرض 14 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (4)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك ضد حرس الحدود
  • عرض 14 صورة
    الزمالك ضد حرس الحدود
  • عرض 14 صورة
    الزمالك ضد حرس الحدود
  • عرض 14 صورة
    الزمالك ضد حرس الحدود
  • عرض 14 صورة
    مجريات مباراة الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 14 صورة
    الزمالك ضد حرس الحدود
  • عرض 14 صورة
    الزمالك ضد حرس الحدود
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 14 صورة
    أحداث مباراة الزمالك وحرس الحدود

يستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام زد إف سي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساءً على ستاد القاهرة الدولي.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 34 نقطة جمعها من 16 مباراة، بعدما حقق 10 انتصارات و4 تعادلات مقابل هزيمتين.

في المقابل، يتواجد زد إف سي في المركز السابع برصيد 25 نقطة من 17 مباراة، محققًا 6 انتصارات و7 تعادلات، وتلقى 4 هزائم.

الزمالك يطارد الوصافة

يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية بعدما حقق خمسة انتصارات متتالية في المسابقة، حيث تغلب على طلائع الجيش (3-1)، وبتروجت (2-0)، وكهرباء الإسماعيلية (5-2)، وسموحة (1-0)، وحرس الحدود (2-0).

وتمثل مواجهة اليوم فرصة مهمة للفريق الأبيض لاستعادة المركز الثاني في جدول الترتيب، وتجاوز غريمه التقليدي الأهلي، الذي حقق الفوز في الجولة ذاتها على سموحة بهدف دون رد.

زد يبحث عن استعادة التوازن

على الجانب الآخر، يتطلع زد إف سي إلى العودة لسكة الانتصارات بعد تعادله في آخر مباراتين أمام المصري البورسعيدي (1-1) وغزل المحلة (0-0)، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

