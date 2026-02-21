مباريات الأمس
"حارق النادي والجماهير".. تصريحات نارية من سمير كمونة بشأن انتقال زيزو الأهلي

كتب : نهي خورشيد

06:01 ص 21/02/2026
اعتبر سمير كمونة نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق، أن انتقال أحمد سيد زيزو إلى القلعة الحمراء يمثل إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة.


وصف كمونة خلال ظهوره التلفزيوني زيزو باللاعب المميز القادر على النجاح مع الأهلي، مؤكداً أنه سيقدم الإضافة المطلوبة ويعزز الفريق فنياً بشكل واضح.

وأشار كمونة إلى أن انتقال زيزو أثار حالة من الغضب داخل نادي الزمالك وبين جماهيره، واصفًا الصفقة بأنها "حارقة" للقلعة البيضاء سواء على مستوى الملعب أو الجماهير.

وأوضح أن مثل هذه الصفقات لها تأثير نفسي كبير خاصة عند انتقال لاعب بحجم زيزو إلى الغريم التقليدي، مؤكداً أن الأهلي دائماً ما يستفيد من هذه التحركات بفضل خبراته في إدارة مثل هذه الملفات بذكاء.

