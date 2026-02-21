مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

نيوكاسل

الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
19:30

ريال مدريد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

"مفارقة وانسحاب".. الإسماعيلي يتلقى هزيمة مؤلمة من وادي دجلة في الدوري

كتب : نهي خورشيد

12:12 ص 21/02/2026

النادي الاسماعيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي هزيمة مؤلمة على ملعبه ووسط جماهيره أمام نظيره وادي دجلة بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

البداية لم تكن موفقة لأصحاب الأرض، إذ تعرض محمد إيهاب للإصابة ليغادر الملعب في الدقيقة 27 ويحل حسن منصور بديلاً له.

وفي مفارقة لافتة، سجل البديل حسن منصور هدفاً بالخطأ في مرماه ليمنح التقدم لوادي دجلة.

وفي الدقيقة 61، عزز فرانك بولي تقدم وادي دجلة بالهدف الثاني، وسط اعتراضات قوية من لاعبي الإسماعيلي الذين طالبوا باحتساب مخالفة لصالحهم قبل الهدف.

وتسبب الجدل في توقف المباراة لنحو 10 دقائق، بعدما قرر لاعبى الدراويش مغادرة أرض الملعب احتجاجاً على قرارات الحكم.

وجاء الانسحاب بقرار من الجهاز الفني بقيادة طارق العشري، اعتراضاً على عدم احتساب خطأ ومطالبة بركلة جزاء في اللعبة التي سبقت الهدف الثاني.

وبعد مشاورات داخلية، عاد لاعب: الإسماعيلي إلى أرض الملعب واستكملت المباراة بشكل طبيعي قبل انتهاء المهلة القانونية لإعلان الانسحاب الرسمي.

وفي الدقيقة 83، نجح نادر فرج في تسجيل هدف تقليص الفارق للإسماعيلي.

وبهذه النتيجة، رفع وادي دجلة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 10 نقاط في قاع جدول الترتيب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الاسماعيلي وادي دجلة الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بلومبيرج: أكثر من نصف الكنديين يرون أمريكا التهديد الأكبر لأمن بلادهم
شئون عربية و دولية

بلومبيرج: أكثر من نصف الكنديين يرون أمريكا التهديد الأكبر لأمن بلادهم
موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على حرس الحدود في الدوري
رياضة محلية

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على حرس الحدود في الدوري

"لا مستحيل".. كيف واجه نجيب ساويرس تحذيرات الإخوان خلال حكمهم؟
أخبار مصر

"لا مستحيل".. كيف واجه نجيب ساويرس تحذيرات الإخوان خلال حكمهم؟

بسبب اتهامات أخلاقية.. الشركة المنتجة لمسلسل "فخر الدلتا" تحذف اسم مؤلف
دراما و تليفزيون

بسبب اتهامات أخلاقية.. الشركة المنتجة لمسلسل "فخر الدلتا" تحذف اسم مؤلف
مقررة أممية: إسرائيل تسعى لتحويل غزة إلى خراب
شئون عربية و دولية

مقررة أممية: إسرائيل تسعى لتحويل غزة إلى خراب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط أرضي وتسرب مياه في سد النهضة.. كيف يهدد مصر والسودان؟
بسبب اتهامات أخلاقية.. الشركة المنتجة لمسلسل "فخر الدلتا" تحذف اسم مؤلف العمل
كان بيقرأ قرآن في نهار رمضان.. حبس رجل أعمال ضرب "فرد أمن" بكمبوند شهير