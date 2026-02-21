"مفارقة وانسحاب".. الإسماعيلي يتلقى هزيمة مؤلمة من وادي دجلة في الدوري

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي هزيمة مؤلمة على ملعبه ووسط جماهيره أمام نظيره وادي دجلة بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

البداية لم تكن موفقة لأصحاب الأرض، إذ تعرض محمد إيهاب للإصابة ليغادر الملعب في الدقيقة 27 ويحل حسن منصور بديلاً له.

وفي مفارقة لافتة، سجل البديل حسن منصور هدفاً بالخطأ في مرماه ليمنح التقدم لوادي دجلة.

وفي الدقيقة 61، عزز فرانك بولي تقدم وادي دجلة بالهدف الثاني، وسط اعتراضات قوية من لاعبي الإسماعيلي الذين طالبوا باحتساب مخالفة لصالحهم قبل الهدف.

وتسبب الجدل في توقف المباراة لنحو 10 دقائق، بعدما قرر لاعبى الدراويش مغادرة أرض الملعب احتجاجاً على قرارات الحكم.

وجاء الانسحاب بقرار من الجهاز الفني بقيادة طارق العشري، اعتراضاً على عدم احتساب خطأ ومطالبة بركلة جزاء في اللعبة التي سبقت الهدف الثاني.

وبعد مشاورات داخلية، عاد لاعب: الإسماعيلي إلى أرض الملعب واستكملت المباراة بشكل طبيعي قبل انتهاء المهلة القانونية لإعلان الانسحاب الرسمي.

وفي الدقيقة 83، نجح نادر فرج في تسجيل هدف تقليص الفارق للإسماعيلي.

وبهذه النتيجة، رفع وادي دجلة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 10 نقاط في قاع جدول الترتيب.