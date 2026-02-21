مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

نيوكاسل

الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
19:30

ريال مدريد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

طارق السيد مهاجماً اتحاد الكرة: يضعون الزمالك تحت ضغط

كتب : نهي خورشيد

12:54 ص 21/02/2026
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 22 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 22 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (3)
  • عرض 22 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (2)
  • عرض 22 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (5)
  • عرض 22 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (6)
  • عرض 22 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (7)
  • عرض 22 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (8)
  • عرض 22 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (9)
  • عرض 22 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (4)
  • عرض 22 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (1)
  • عرض 22 صورة
    الزمالك ضد حرس الحدود
  • عرض 22 صورة
    الزمالك ضد حرس الحدود
  • عرض 22 صورة
    الزمالك ضد حرس الحدود
  • عرض 22 صورة
    الزمالك ضد حرس الحدود
  • عرض 22 صورة
    الزمالك ضد حرس الحدود
  • عرض 22 صورة
    الزمالك ضد حرس الحدود
  • عرض 22 صورة
    الزمالك ضد حرس الحدود
  • عرض 22 صورة
    مجريات مباراة الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 22 صورة
    أحداث مباراة الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 22 صورة
    الزمالك وحرس الحدود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شن طارق السيد نجم نادي الزمالك والكرة المصرية السابق، هجوماً على الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكداً أن فريقه يواجه ضغوطاً متواصلة خلال الفترة الأخيرة بسبب بعض القرارات التنظيمية التي تضع الزمالك في مواقف صعبة بشكل متكرر.

وأكد السيد في تصريحات تلفزيونية أن الاتحاد يتعمد وضع الزمالك تحت ضغط مستمر من خلال جدولة المباريات، وهو ما يؤثر على أداء الفريق واستقراره الفني.

وأشار إلى أن حصول فريق سيراميكا كليوباترا على راحة لمدة 12 يوماً قبل مواجهة الزمالك أخل بمبدأ تكافؤ الفرص واعتبر أن مثل هذه القرارات تمنح أفضلية غير عادلة لبعض الفرق على حساب الآخرين.

كما شدد على أن غياب الاستقرار داخل نادي الزمالك خاصة مع التغيرات المتكررة في مجالس الإدارة يعد أحد أبرز أسباب تراجع مستوى الفريق مؤخراً، مؤكداً أن الاستقرار الإداري يعد عنصراً أساسياً لتحقيق النجاح داخل أي نادٍ.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك طارق السيد أخبار الزمالك الزمالك اليوم الدوري المصري الممتاز حرس الحدود

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انقسام في إعلان رمضان 2026.. سابقتان تاريخيتان صام فيهما المسلمون 28 يومًا
أخبار وتقارير

انقسام في إعلان رمضان 2026.. سابقتان تاريخيتان صام فيهما المسلمون 28 يومًا
90 ثانية رعب.. فيديو يرصد لحظة التعدى على "سيدة أوسيم" بالجيزة في ثاني
أخبار وتقارير

90 ثانية رعب.. فيديو يرصد لحظة التعدى على "سيدة أوسيم" بالجيزة في ثاني
أفضل موعد لممارسة "الجيم " في رمضان والأكلات الصحية
أخبار وتقارير

أفضل موعد لممارسة "الجيم " في رمضان والأكلات الصحية
هبوط أرضي وتسرب مياه في سد النهضة.. كيف يهدد مصر والسودان؟
شئون عربية و دولية

هبوط أرضي وتسرب مياه في سد النهضة.. كيف يهدد مصر والسودان؟
مقررة أممية: إسرائيل تسعى لتحويل غزة إلى خراب
شئون عربية و دولية

مقررة أممية: إسرائيل تسعى لتحويل غزة إلى خراب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط أرضي وتسرب مياه في سد النهضة.. كيف يهدد مصر والسودان؟
بسبب اتهامات أخلاقية.. الشركة المنتجة لمسلسل "فخر الدلتا" تحذف اسم مؤلف العمل
كان بيقرأ قرآن في نهار رمضان.. حبس رجل أعمال ضرب "فرد أمن" بكمبوند شهير