طارق السيد مهاجماً اتحاد الكرة: يضعون الزمالك تحت ضغط

"مركز فتوح الجديد متفق عليه ولا أتحدث عن التحكيم".. تصريحات معتمد جمال

"فيها إيه لو هو أهلاوي".. سمير كمونة يدافع عن حكم مواجهة الأهلي والجونة

شن طارق السيد نجم نادي الزمالك والكرة المصرية السابق، هجوماً على الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكداً أن فريقه يواجه ضغوطاً متواصلة خلال الفترة الأخيرة بسبب بعض القرارات التنظيمية التي تضع الزمالك في مواقف صعبة بشكل متكرر.

وأكد السيد في تصريحات تلفزيونية أن الاتحاد يتعمد وضع الزمالك تحت ضغط مستمر من خلال جدولة المباريات، وهو ما يؤثر على أداء الفريق واستقراره الفني.

وأشار إلى أن حصول فريق سيراميكا كليوباترا على راحة لمدة 12 يوماً قبل مواجهة الزمالك أخل بمبدأ تكافؤ الفرص واعتبر أن مثل هذه القرارات تمنح أفضلية غير عادلة لبعض الفرق على حساب الآخرين.

كما شدد على أن غياب الاستقرار داخل نادي الزمالك خاصة مع التغيرات المتكررة في مجالس الإدارة يعد أحد أبرز أسباب تراجع مستوى الفريق مؤخراً، مؤكداً أن الاستقرار الإداري يعد عنصراً أساسياً لتحقيق النجاح داخل أي نادٍ.