مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

نيوكاسل

الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
19:30

ريال مدريد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

"طرد وصاروخية".. بيراميدز يشعل صراع الدوري المصري بفوز مثير على سيراميكا

كتب : نهي خورشيد

12:05 ص 21/02/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    بيراميدز وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    بيراميدز وسيراميكا (4)
  • عرض 9 صورة
    بيراميدز وسيراميكا (5)
  • عرض 9 صورة
    بيراميدز وسيراميكا (6)
  • عرض 9 صورة
    بيراميدز وسيراميكا (7)
  • عرض 9 صورة
    بيراميدز وسيراميكا (8)
  • عرض 9 صورة
    بيراميدز وسيراميكا (9)
  • عرض 9 صورة
    بيراميدز وسيراميكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشعل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سباق المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز بعدما حقق فوزاً مثيراً على حساب سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة الثامنة عشرة من عمر المسابقة.

قبل نهاية الشوط الأول، وتحديداً في الدقيقة 45 تلقى عمرو قلاوة لاعب سيراميكا كليوباترا البطاقة الصفراء الثانية، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه، ويكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين.


نجح بيراميدز في استغلال أفضليته وسجل هدف المباراة الوحيد عن طريق حامد حمدان، الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة 47.

وكاد الفريق السماوي أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 54، لكن قائم سيراميكا تصدى لتسديدة مصطفى زيكو ليحافظ على النتيجة كما هي.

بهذا الانتصار، تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 35 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع بيراميدز رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث خلف الزمالك، وبفارق نقطتين عن الأهلي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز سيراميكا الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أفضل موعد لممارسة "الجيم " في رمضان والأكلات الصحية
أخبار وتقارير

أفضل موعد لممارسة "الجيم " في رمضان والأكلات الصحية
أحمد مالك يعثر على هدى المفتي في الحلقة الرابعة من مسلسل "سوا سوا"
دراما و تليفزيون

أحمد مالك يعثر على هدى المفتي في الحلقة الرابعة من مسلسل "سوا سوا"
"نيران الميراث في رمضان".. رجل يُنهي حياة شقيقه بطلقات الخرطوش بالأقصر
أخبار المحافظات

"نيران الميراث في رمضان".. رجل يُنهي حياة شقيقه بطلقات الخرطوش بالأقصر
مقررة أممية: إسرائيل تسعى لتحويل غزة إلى خراب
شئون عربية و دولية

مقررة أممية: إسرائيل تسعى لتحويل غزة إلى خراب
"خلي الكل يحس بشو صار فينا".. كيف يتابع غزيون قصتهم في "صحاب الأرض" خلال
أخبار وتقارير

"خلي الكل يحس بشو صار فينا".. كيف يتابع غزيون قصتهم في "صحاب الأرض" خلال

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بسبب اتهامات أخلاقية.. الشركة المنتجة لمسلسل "فخر الدلتا" تحذف اسم مؤلف العمل
كان بيقرأ قرآن في نهار رمضان.. حبس رجل أعمال ضرب "فرد أمن" بكمبوند شهير