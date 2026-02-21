"مركز فتوح الجديد متفق عليه ولا أتحدث عن التحكيم".. تصريحات معتمد جمال

أشعل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سباق المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز بعدما حقق فوزاً مثيراً على حساب سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة الثامنة عشرة من عمر المسابقة.

قبل نهاية الشوط الأول، وتحديداً في الدقيقة 45 تلقى عمرو قلاوة لاعب سيراميكا كليوباترا البطاقة الصفراء الثانية، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه، ويكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين.



نجح بيراميدز في استغلال أفضليته وسجل هدف المباراة الوحيد عن طريق حامد حمدان، الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة 47.

وكاد الفريق السماوي أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 54، لكن قائم سيراميكا تصدى لتسديدة مصطفى زيكو ليحافظ على النتيجة كما هي.

بهذا الانتصار، تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 35 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع بيراميدز رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث خلف الزمالك، وبفارق نقطتين عن الأهلي.