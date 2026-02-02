مباريات الأمس
حجاب حسام حسن وهدف ارتبط بالسحر.. أبو المعاطي زكي يكشف حكايات خفية من أمم أفريقيا 98

كتب : محمد عبد الهادي

10:19 م 02/02/2026 تعديل في 10:19 م

أبو المعاطي زكي

كشف الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي كواليس ارتداء حسام حسن مهاجم مصر السابق والمدير الفني الحالي للفراعنة لـ "حجاب" به آيات قرآنية في بطولة أمم أفريقيا نسخة 1998، وترديد أقاويل مرتبطة بالسحر حول هدف أحمد حسن في نهائي البطولة.

وأوضح زكي خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة": "ما حدث أن والدة الكابتن حسام حسن، رحمها الله، اصطحبته إلى شيخ معروف في منطقة حلوان من أجل رقيته بالقرآن، مؤكدًا أن الأمر كان بدافع الاطمئنان والدعاء فقط.

وتابع: "الشيخ أعطى حسام حسن آيات قرآنية ليحتفظ بها للحفظ من الشر، وتم وضعها داخل حجاب، مشيرًا إلى أن حسام حسن صرّح بنفسه أنه خاض بطولة أمم أفريقيا 1998 وهو يرتدي هذا الحجاب، وحينها أنهى صيامه عن التهديف خلال البطولة، وتوّج هدافًا لها".

وعن هدف أحمد حسن في نهائي البطولة أمام جنوب أفريقيا، قال زكي إن الهدف جاء من تسديدة قوية من مسافة بعيدة، كانت كرة "موزة" خدعت الحارس وسكنت الشباك، ولا علاقة لها بأي شيء يتعلق بالسحر.

وتابع أبو المعاطي زكي أن ما تردد عن وجود سحر لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن الأمر لا يتعدى كونه تفاؤلًا ودعوات أشخاص طيبين، وهو أمر موجود لدى عدد كبير من اللاعبين.

وأكد زكي أن الكابتن محمود الجوهري كان مدربًا عالميًا سابقًا لعصره، يخطط لكل شيء بدقة ولا يترك أي ثغرة، خاصة فيما يتعلق بالإعداد النفسي للاعبين.

وأشار إلى أن الجوهري كان يعتمد على حيل نفسية لتحفيز لاعبيه، من بينها إيهامهم بأنه على تواصل دائم مع رئاسة الجمهورية، وأن الرئيس يتابعهم ويرصد لهم مكافآت.

واختتم زكي تصريحاته بأن الجوهري أخبر اللاعبين قبل النهائي أن الرئيس حسني مبارك سيستقبلهم في المطار حال الفوز بالبطولة، رغم عدم وجود أي مكالمات وقتها، لكنه كان يتوقع ذلك، وبالفعل حدث واستقبلهم الرئيس ومنحهم وسام الجمهورية.

أبو المعاطي زكي مجدي الجلاد منتخب مصر أمم أفريقيا 1998 حسام حسن أحمد حسن

