أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد رحيله عن السكة الحديد

أحمد عيد عبد الملك يعتذر عن عدم الاستمرار مع السكة الحديد

أعلن نادي السكة الحديد اليوم الخميس، إعتذار أحمد عيد عبدالملك المدير الفني لفريق كرة القدم، عن عدم الاستمرار في منصبه بعد تلقيه عرضًا خارجيًا.

ووجه أحمد عيد رسالة بعد رحيله عن تدريب السكة الحديد قائلًا: "أتقدم بالشكر والتقدير لنادي السكة الحديد العريق على الفترة الماضية، ويشهد الله أن كل الأمور إداريًا وماديًا وفنيًا كانت على ما يرام".

وتابع: "الحمد لله، نادي السكة خرج من النفق المظلم وعاد إلى الطريق الصحيح بفضل مجهود الجميع، أشكر إخوتي وأبنائي اللاعبين".

واختتم: "أتمنى لهم كل التوفيق، ولنادي السكة التقدم والصعود إلى الدوري الممتاز في الموسم القادم إن شاء الله، وأتمنى أن يوفقني الله في خطوتي القادمة".

