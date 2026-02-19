مباريات الأمس
الدوري المصري

الأهلي

- -
21:30

الجونة

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
21:30

المصري

الدوري الأوروبي

فنربخشة

- -
19:45

نوتينجهام فورست

الدوري الأوروبي

ليل

- -
22:00

سرفينا زافيزدا

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
22:00

شتوتجارت

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

النجمة

جميع المباريات

أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد رحيله عن السكة الحديد

كتب : مصراوي

04:38 م 19/02/2026
  عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أحمد عيد عبدالملك
  • عرض 8 صورة
    أحمد عيد عبدالملك الجونة
  • عرض 8 صورة
    أحمد عيد عبدالملك
  • عرض 8 صورة
    أحمد عيد عبد الملك
  • عرض 8 صورة
    أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لنادي غزل المحلة
  • عرض 8 صورة
    أحمد عيد عبد الملك
  • عرض 8 صورة
    أحمد عيد عبد الملك

أعلن نادي السكة الحديد اليوم الخميس، إعتذار أحمد عيد عبدالملك المدير الفني لفريق كرة القدم، عن عدم الاستمرار في منصبه بعد تلقيه عرضًا خارجيًا.

ووجه أحمد عيد رسالة بعد رحيله عن تدريب السكة الحديد قائلًا: "أتقدم بالشكر والتقدير لنادي السكة الحديد العريق على الفترة الماضية، ويشهد الله أن كل الأمور إداريًا وماديًا وفنيًا كانت على ما يرام".

وتابع: "الحمد لله، نادي السكة خرج من النفق المظلم وعاد إلى الطريق الصحيح بفضل مجهود الجميع، أشكر إخوتي وأبنائي اللاعبين".

واختتم: "أتمنى لهم كل التوفيق، ولنادي السكة التقدم والصعود إلى الدوري الممتاز في الموسم القادم إن شاء الله، وأتمنى أن يوفقني الله في خطوتي القادمة".

أحمد عيد عبدالملك السكة الحديد نادي السكة الحديد تعليق السكة الحديد

