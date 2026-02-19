أحمد عيد عبد الملك يعتذر عن عدم الاستمرار مع السكة الحديد

أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد رحيله عن السكة الحديد

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس مجلس إدارة نادي السكة الحديد، قبول الاعتذار المقدم من الكابتن أحمد عيد عبد الملك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن عدم الإستمرار في منصبه، وذلك بناءً على طلبه هو وجهازه المعاون.

وأكد نادي حرس الحدود في بيانه، أن اعتذار عبدالملك عن عدم الاستمرار في منصبه يأتي بعد تلقيه عرضًا من أحد الأندية خارج جمهورية مصر العربية.

ويُعرب النادي عن خالص تمنياته للكابتن أحمد عيد عبد الملك وجهازه المعاون بدوام التوفيق والنجاح في خطوتهم المقبلة، مثمنًا ما قدموه من جهد وعطاء خلال الفترة الماضية.

