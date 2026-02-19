مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
21:30

الجونة

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
21:30

المصري

الدوري الأوروبي

فنربخشة

- -
19:45

نوتينجهام فورست

الدوري الأوروبي

ليل

- -
22:00

سرفينا زافيزدا

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
22:00

شتوتجارت

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

النجمة

جميع المباريات

إعلان

هل يعود فتوح للمشاركة مع الزمالك أمام حرس الحدود؟

كتب : محمد خيري

03:21 م 19/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    عودة أحمد فتوح لتدريبات الزمالك
  • عرض 8 صورة
    أحمد فتوح
  • عرض 8 صورة
    مشاركة أحمد فتوح في انتخابات الشيوخ
  • عرض 8 صورة
    مشاركة أحمد فتوح في انتخابات الشيوخ
  • عرض 8 صورة
    مشاركة أحمد فتوح في انتخابات الشيوخ
  • عرض 8 صورة
    مشاركة أحمد فتوح في انتخابات الشيوخ
  • عرض 8 صورة
    أحمد فتوح ومرتضى منصور بعد انتهاء أزمته معه (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يخضع أحمد فتوح لاختبار طبي أخير، اليوم، لحسم موقفه من المشاركة مع نادي الزمالك أمام حرس الحدود في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك وحرس الحدود، غدًا الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من موسم 2025-2026.

ويُعد فتوح من العناصر الأساسية في تشكيل الزمالك، لكنه غاب عن المباريات الماضية بسبب إصابته بمزق في العضلة الخلفية أثناء تواجده مع منتخب مصر.

ووفقًا لمصدر مطلع، سيخضع اللاعب لتقييم طبي خلال مران اليوم لتحديد مدى جاهزيته للانتظام في التدريبات الجماعية بشكل كامل، على أن ينتظر المدير الفني معتمد جمال القرار النهائي من الجهاز الطبي قبل حسم ضمه إلى قائمة مباراة حرس الحدود.

ويأمل الجهاز الفني في لحاق فتوح بالمواجهة، نظرًا لأهميته الفنية، خاصة في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الحالية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد فتوح الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

4 أبراج تعشق لمة العيلة والأجواء الرمضانية في رمضان
رمضان ستايل

4 أبراج تعشق لمة العيلة والأجواء الرمضانية في رمضان

بعد واقعة السطو على حساب وزير سابق.. كيف تحمي حسابك البنكي؟
أخبار البنوك

بعد واقعة السطو على حساب وزير سابق.. كيف تحمي حسابك البنكي؟
سيارة تفتت و10 عمال ماتوا صائمين.. اللقطات الأولى من حادث بورسعيد المروع
أخبار المحافظات

سيارة تفتت و10 عمال ماتوا صائمين.. اللقطات الأولى من حادث بورسعيد المروع
"النقل" تكشف حقيقة وجود حساب للفريق كامل الوزير على مواقع التواصل
أخبار مصر

"النقل" تكشف حقيقة وجود حساب للفريق كامل الوزير على مواقع التواصل

هل أصيبت كارولين عزمي في حلقتها ببرنامج "رامز ليفل الوحش"؟
دراما و تليفزيون

هل أصيبت كارولين عزمي في حلقتها ببرنامج "رامز ليفل الوحش"؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة.. المالية تطرح سندات للأفراد الأحد المقبل عبر مكاتب البريد بعائد شهري
الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة