هل يعود فتوح للمشاركة مع الزمالك أمام حرس الحدود؟

يخضع أحمد فتوح لاختبار طبي أخير، اليوم، لحسم موقفه من المشاركة مع نادي الزمالك أمام حرس الحدود في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك وحرس الحدود، غدًا الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من موسم 2025-2026.

ويُعد فتوح من العناصر الأساسية في تشكيل الزمالك، لكنه غاب عن المباريات الماضية بسبب إصابته بمزق في العضلة الخلفية أثناء تواجده مع منتخب مصر.

ووفقًا لمصدر مطلع، سيخضع اللاعب لتقييم طبي خلال مران اليوم لتحديد مدى جاهزيته للانتظام في التدريبات الجماعية بشكل كامل، على أن ينتظر المدير الفني معتمد جمال القرار النهائي من الجهاز الطبي قبل حسم ضمه إلى قائمة مباراة حرس الحدود.

ويأمل الجهاز الفني في لحاق فتوح بالمواجهة، نظرًا لأهميته الفنية، خاصة في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الحالية.