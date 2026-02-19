"بكى فورا".. ماذا فعل حسن شحاتة ردا على جمهور الزمالك؟

كشف الإعلامي الرياضي كريم حسن شحاتة عن رد فعل والده حسن شحاتة، نجم نادي الزمالك السابق، بعد قيام جماهير القلعة البيضاء برفع صورته في المدرجات خلال مواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في ختام دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال كريم، في تصريحات عبر قناة الزمالك، إن والده خرج من منزله لأول مرة بعد الجراحة الأخيرة لمتابعة المباراة وسط تجمع لرموز النادي، مشيرًا إلى أنه ابتسم ثم بكى فورًا عندما شاهد صورته مرفوعة في المدرجات إلى جانب رموز تاريخية أخرى للنادي، مؤكدًا أن حسن شحاتة قال: "جمهور الزمالك هو الأعظم في الدنيا".

وتطرق كريم للحديث عن مواجهة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في كأس مصر، موضحًا أن الفريق مرّ بظروف صعبة مؤخرًا بسبب ضغط المباريات وكثرة الإصابات.

وأضاف أن اللاعبين الشباب لم يتحملوا الضغط العصبي الكبير في المباريات الحاسمة، خاصة في ظل غياب عدد من العناصر الأساسية، مشددًا على أن ما يقدمه الزمالك حاليًا يُعد إنجازًا كبيرًا في ظل الأزمة المالية وإيقاف القيد التي يعاني منها النادي.