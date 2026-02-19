إعلان

ترمب متباهيا بـ"صناعة الزعماء": تأييدي قلب الموازين في اليابان والأرجنتين

كتب : محمود الطوخي

05:25 م 19/02/2026

ترامب

قالت شبكة "سي إن إن"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدا وكأنه ينسب لنفسه الفضل في صعود قادة أجانب إلى سدة الحكم، متباهيا بتأثير تأييده السياسي عليهم، خلال كلمته في اجتماع مجلس السلام.

وخص ترامب بالذكر رئيسة وزراء اليابان سناء تاكايتشي والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، مشيدا بتدخلاته في السياسات الانتخابية الدولية.

وقال ترامب، إنه ليس من المفترض أن يؤيد أشخاصا لكنه يدعم من يعجبه، مشيرا إلى امتلاكه سجلا حافلا بتأييد المرشحين داخل الولايات المتحدة، وأنه انتقل الآن لتأييد قادة أجانب بمن فيهم الزعيم المجري فيكتور أوربان الذي كان يحضر الاجتماع، وغيره من القادة الذين استفادوا من دعمه العلني.

فوز ساحق

واستشهد الرئيس الأمريكي، بتجربة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، لافتا إلى أنه كان متأخرا قليلا في استطلاعات الرأي قبل أن ينتهي به الأمر بتحقيق "فوز ساحق" عقب الدعم، كما تطرق إلى إعلان تأييده لرئيسة وزراء اليابان التي كانت تخوض منافسة شديدة، موضحا أنها كانت ترغب في الحصول على أكبر عدد من الأصوات في تاريخ بلادها ولذلك فهي "معجبة به كثيرا".

ملف الهجرة

مع ذلك، أقر ترامب بأن تأييده لأوربان لم يكن موضع ترحيب في أوروبا، قائلا إن لا أحد في أوروبا يحبذ هذا التأييد لكن لا بأس بذلك، ومشيدا في الوقت ذاته بما أنجزه الزعيم المجري في ملف الهجرة الذي وصفه بالعمل الرائع الذي لا يصدق، مقارنة بدول أخرى أضرت بنفسها في هذا السياق.

ترامب مجلس السلام الرئيس الأرجنتيني صناعة الزعماء

