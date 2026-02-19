"فخر واعتزاز".. تفاصيل زيارة اتحاد اليد لوزير الشباب والرياضة الجديد

استقبل وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، بمقر الوزارة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، الذي حرص على تقديم التهنئة له بمناسبة توليه مسؤولية قيادة العمل بوزارة الشباب والرياضة خلال المرحلة المقبلة.

وخلال اللقاء، أعرب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن خالص تهانيهم، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود الوزارة في تطوير منظومة الرياضة المصرية، وتعزيز النجاحات التي تحققها كرة اليد على المستويين القاري والدولي.

من جانبه، ثمّن وزير الشباب والرياضة الزيارة، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد في الارتقاء باللعبة وتحقيق إنجازات مشرفة باسم مصر في مختلف البطولات، مؤكدًا استمرار الوزارة في تقديم الدعم الكامل للاتحادات الرياضية، بما يسهم في إعداد أبطال قادرين على المنافسة في المحافل الدولية.

وأكد الوزير أن وجود قامة رياضية مصرية بحجم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يمثل مصدر فخر واعتزاز للرياضة المصرية، ويعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها مصر داخل المنظومة الدولية لكرة اليد، مشيرًا إلى أن هذا الحضور الدولي القوي يدعم جهود تطوير اللعبة محليًا وقاريًا.

وتناول اللقاء مناقشة خطط الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وبرامج إعداد المنتخبات الوطنية والاستحقاقات الدولية القادمة، في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ودعم مسارات الاحتراف والتميز الرياضي.