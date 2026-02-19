يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اجتماع "مجلس السلام" الأول، الذي تستضيفه العاصمة الأمريكية "واشنطن"، يرافقه الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي سُيلقي خلال الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" كلمة مصر التي تؤكد ضرورة نشر السلام وتحقيق التعايش بين جميع شعوب المنطقة، وتثمّن جهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإحلال السلام وإنهاء الصراعات في جميع أرجاء العالم.

وتأتي مشاركة مصر في الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" الذي يترأسه الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تلبيةً للدعوة الموجهة من الإدارة الأمريكية في ضوء الدور المصري المحوري لدعم سبل تحقيق الاستقرار في المنطقة، ودفع جهود السلام الشامل والعادل.

