الظهور الأول لنجم ليفربول مع منتخب الشباب مواليد 2007

كتب : محمد خيري

02:45 م 19/02/2026
يستعد كريم أحمد، لاعب ليفربول الإنجليزي، لخوض تجربته الأولى بقميص منتخب مصر للشباب مواليد 2007، بعد وصوله إلى القاهرة وانضمامه إلى معسكر الفريق بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية للشباب.

رحلة مبكرة داخل ليفربول

بدأت رحلة المهاجم الشاب داخل أكاديمية ليفربول في سن السادسة، وتدرّج في مختلف المراحل السنية حتى أصبح من العناصر البارزة في فريق تحت 18 عامًا، قبل أن يوقّع أول عقد احترافي له في صيف 2025، ويصعد إلى فريق تحت 21 عامًا، في خطوة تؤكد ثقة النادي في موهبته.

وخلال الموسم الماضي مع فريق تحت 18، سجل كريم 7 أهداف وصنع 5 أخرى في مختلف البطولات، كما شارك في دوري أبطال أوروبا للشباب، ما منحه احتكاكًا قويًا وخبرة تكتيكية مبكرة.

مميزاته الفنية

يمتاز اللاعب بمرونة هجومية كبيرة، حيث يجيد اللعب:

كمهاجم صريح

خلف رأس الحربة

على الأطراف

ويُعرف بقدرته على التحرك بين الخطوط وصناعة الفرص، إلى جانب إنهاء الهجمات بكفاءة.

الظهور الأول بقميص الفراعنة

جاء استدعاء كريم أحمد إلى منتخب الشباب بقيادة وائل رياض، في إطار توجه الجهاز الفني لتوسيع قاعدة الاختيار ومتابعة المواهب المصرية المحترفة في أوروبا، مع الاعتماد على خبراتهم لتدعيم صفوف الفريق.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام منتخب العراق يومي 24 و28 فبراير، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات القارية المؤهلة للنهائيات.

ويبدأ كريم أحمد بذلك فصلًا جديدًا في مسيرته، جامعًا بين تكوينه الكروي في إنجلترا وحلم تمثيل منتخب بلاده.

يُذكر أن أسامة نبيه كان قد ضم اللاعب في وقت سابق لمنتخب الشباب، لكنه لم يكن ضمن القائمة النهائية في كأس العالم للشباب.

كريم أحمد ليفربول منتخب الشباب 2007

