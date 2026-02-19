أقام "سليمان. ع"، 34 عامًا، محاسب، دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالب فيها إنهاء علاقته الزوجية، مبررًا طلبه بعد اكتشافه ما اعتبره خيانة من جانب زوجته: "بتنزل كل يوم ساعتين معرفش عنها حاجة، وبالصدفة الغريبة صورها ابن أخويا مع سائق توك توك".

وقال الزوج في دعواه إنه تزوج قبل عدة سنوات، وكانت الحياة بينهما تسير بشكل عادي في بدايتها، قبل أن تبدأ تصرفات زوجته في التغير بصورة ملحوظة، موضحًا أنها اعتادت الخروج يوميًا من المنزل لمدة تقارب ساعتين دون إبداء أسباب واضحة أو تفاصيل مقنعة، الأمر الذي أثار شكوكه ودفعه لمحاولة الاستفسار منها أكثر من مرة، إلا أنها كانت ترد بردود عامة، ما تسبب في توتر العلاقة بينهما.

وأضاف "سليمان" أنه حاول احتواء الخلافات والحفاظ على استقرار الأسرة، خاصة في ظل وجود روابط أسرية بين العائلتين، لكنه ظل يعاني من حالة قلق مستمرة بسبب غموض غريب في تحركات زوجته، وأوضح أنه لم يكن يمتلك دليلًا ملموسًا يدعم شكوكه.

وأشار في دعواه إلى أنه فوجئ بأن ابن أخيه يخبره بأنه شاهد زوجته بالصدفة في أحد الشوارع بصحبة سائق "توك توك"، وقام بتصويرها بهاتفه المحمول، مدعيًا أنها كانت في وضع اعتبره مخلًا ولا يتفق مع طبيعة العلاقة الزوجية، وأكد الزوج أنه عندما اطلع على الصور شعر بصدمة شديدة، معتبرًا أن ما رآه يمثل خيانة صريحة ويمس كرامته وسمعته.

وأوضح أنه واجه زوجته بما لديه من معلومات، إلا أنها أنكرت الاتهامات، ما أدى إلى تصاعد الخلافات بينهما ووصولها إلى طريق مسدود، مؤكدًا أن استمرار الحياة الزوجية في ظل هذه الأجواء أصبح مستحيلًا، وأنه يخشى على سمعته ومكانته الاجتماعية.

واختتم "سليمان" دعواه بطلب تقديم ما يثبت خيانتها للمحكمة بعد رفض أهلها الطلاق بكل الطرق، لذلك لم يكن أمامه سوى إقامة دعوى طلاق للضرر. وحملت الدعوى رقم 372 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.