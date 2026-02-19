قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لرئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، تحية تقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على جهوده من أجل السلام.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مجلس السلام سوف يحقق إنجازات كبيرة، مؤكدا أن لا شيء أهم من تحقيق السلام، مشيرا إلى أن كلفة الحروب أضعاف كلفة تحقيق السلام.

وأضاف ترامب خلال جلسة مجلس السلام اليوم الخميس: "نعمل معا من أجل ضمان مستقبل أفضل لشعب غزة والشرق الأوسط والعالم بأسره".

وأوضح ترامب أن معظم قادة العالم وافقوا على الانضمام لمجلس السلام، موضحا أن "هناك قادة لا نرغب بمشاركتهم".

