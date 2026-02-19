إعلان

ترامب يقدم التحية إلى الرئيس السيسى على جهوده من أجل السلام

كتب : عمرو صالح

05:53 م 19/02/2026

الرئيس السيسي ودونالد ترامب

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لرئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، تحية تقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على جهوده من أجل السلام.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مجلس السلام سوف يحقق إنجازات كبيرة، مؤكدا أن لا شيء أهم من تحقيق السلام، مشيرا إلى أن كلفة الحروب أضعاف كلفة تحقيق السلام.

وأضاف ترامب خلال جلسة مجلس السلام اليوم الخميس: "نعمل معا من أجل ضمان مستقبل أفضل لشعب غزة والشرق الأوسط والعالم بأسره".

وأوضح ترامب أن معظم قادة العالم وافقوا على الانضمام لمجلس السلام، موضحا أن "هناك قادة لا نرغب بمشاركتهم".

ترامب الرئيس السيسى الرئيس الأمريكي قطاع غزة

