كشفت دراسة جديدة نشرتها مجلة "لانسيت" الطبية، أمس الأربعاء، عن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 75 ألف شخص في الأشهر الـ16 الأولى من النزاع، أي بزيادة قدرها 25 ألفا عن العدد المعلن رسميا في ذلك الوقت.

وأكدت الدراسة التي استندت إلى مسح شمل 2000 عائلة تم اختيارها بعناية لتمثيل سكان القطاع، أن التقارير الصادرة عن وزارة الصحة في غزة بشأن نسبة النساء والأطفال وكبار السن بين الشهداء كانت دقيقة للغاية، حيث أظهرت البيانات أن 42200 امرأة وطفل ومسن استشهدوا في الفترة بين 7 أكتوبر 2023 و5 يناير 2025.

نسبة الوفيات العنيفة

ووفقا للدراسة، شكلت وفيات النساء والأطفال والمسنين 56% من إجمالي الوفيات الناجمة عن العنف في غزة، وكتب فريق البحث الذي يضم خبراء في الاقتصاد والديموغرافيا والأوبئة أن الأدلة تشير مجتمعة إلى أنه اعتبارا من 5 يناير 2025 استشهد ما بين 3 إلى 4% من سكان قطاع غزة بشكل عنيف، إضافة إلى عدد كبير من الوفيات غير العنيفة التي نتجت بشكل غير مباشر عن الصراع.

وأشار البحث الجديد إلى أن 8200 حالة شهيد في غزة بين أكتوبر 2023 ويناير 2025 ترجع إلى آثار غير مباشرة مثل سوء التغذية أو الأمراض غير المعالجة، وهو رقم أقل من تقديرات سابقة.

وعلق مايكل سباجات أستاذ الاقتصاد في جامعة لندن وأحد مؤلفي الدراسة، قائلا: "أرفض فكرة أن هذا عدد قليل من الشهداء.. أعتقد أننا نشهد آثار التبلد لكنه أقل بكثير مما يقوله ويعتقده الكثير من الناس".

اعتراف إسرائيلي بالدقة

يأتي هذا في وقت صرح فيه مسؤول أمني إسرائيلي كبير للصحفيين الشهر الماضي بأن الأرقام التي جمعتها السلطات الصحية في غزة دقيقة إلى حد كبير، في تحول جذري بعد سنوات من التشكيك الرسمي.

ونُقل عن الضابط الإسرائيلي، قوله إن قرابة 70 ألف فلسطيني استشهدوا جراء الهجمات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 باستثناء المفقودين.

وتقول السلطات الصحية في غزة الآن، إن الحصيلة المباشرة للهجمات الإسرائيلية تجاوزت 71660 شخصا، بينهم أكثر من 570 شهيدا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025.

وتتوافق هذه الأرقام تقريبا مع تقديرات معهد "ماكس بلانك" للأبحاث الديموغرافية الذي قدر استشهاد 78318 شخصا حتى نهاية 2024.

صعوبة الحصر النهائي

وأوضح سباجات، أن الوصول إلى رقم نهائي لعدد الشهداء في النزاع سيستغرق وقتا طويلا ويتطلب موارد كبيرة، مشيرا إلى أن المسح الذي أجراه خبراء استطلاعات رأي فلسطينيون كان حساسا للغاية.

وأضاف: "ليس من المؤكد أن يتم إطلاق مشروع بحثي بملايين الجنيهات لإعادة بناء ما حدث بالفعل.. سيستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن نتمكن من حصر جميع الشهداء في غزة إن تمكنا من ذلك أصلا".