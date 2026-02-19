ارتفع عدد ضحايا حادث بورسعيد المروع، اليوم الخميس، إلى 18 شخصًا، في أول أيام شهر رمضان المبارك، نتيجة تصادم سيارة نقل مع سيارة ربع نقل محملة بأفراد على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.

تلقت هيئة الإسعاف البلاغ، فهرعت سياراتها إلى الموقع، وتم نقل 18 جثة إلى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، حيث تم توزيع الجثث كالتالي: جثتان إلى مستشفى السلام، و5 جثث إلى مستشفى النصر من بينها 3 جثث أشلاء، و5 جثث إلى مستشفى الزهور، و6 جثث إلى مستشفى 30 يونيو من بينها جثة أشلاء.

| للمزيد تابع تغطيتنا الشاملة عن حادث بورسعيد

وانتقلت القيادات التنفيذية والأمنية إلى مكان الحادث لمتابعة الإجراءات اللازمة، وتقديم الخدمات الصحية للمصابين، والتحقيق في ملابسات الواقعة لتحديد أسباب التصادم واتخاذ التدابير الوقائية.

اقرأ أيضا:

سيارة تفتت و10 عمال ماتوا صائمين.. اللقطات الأولى من حادث بورسعيد المروع

