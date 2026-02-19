إعلان

4 جثث أشلاء.. ارتفاع عدد ضحايا حادث بورسعيد إلى 18 شخصًا - صور

كتب : طارق الرفاعي

03:57 م 19/02/2026 تعديل في 04:20 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حادث بورسعيد (4)
  • عرض 4 صورة
    حادث بورسعيد (1)
  • عرض 4 صورة
    حادث بورسعيد (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع عدد ضحايا حادث بورسعيد المروع، اليوم الخميس، إلى 18 شخصًا، في أول أيام شهر رمضان المبارك، نتيجة تصادم سيارة نقل مع سيارة ربع نقل محملة بأفراد على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.

تلقت هيئة الإسعاف البلاغ، فهرعت سياراتها إلى الموقع، وتم نقل 18 جثة إلى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، حيث تم توزيع الجثث كالتالي: جثتان إلى مستشفى السلام، و5 جثث إلى مستشفى النصر من بينها 3 جثث أشلاء، و5 جثث إلى مستشفى الزهور، و6 جثث إلى مستشفى 30 يونيو من بينها جثة أشلاء.

| للمزيد تابع تغطيتنا الشاملة عن حادث بورسعيد

وانتقلت القيادات التنفيذية والأمنية إلى مكان الحادث لمتابعة الإجراءات اللازمة، وتقديم الخدمات الصحية للمصابين، والتحقيق في ملابسات الواقعة لتحديد أسباب التصادم واتخاذ التدابير الوقائية.

اقرأ أيضا:

سيارة تفتت و10 عمال ماتوا صائمين.. اللقطات الأولى من حادث بورسعيد المروع

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بورسعيد حادث بورسعيد محور 30 يونيو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
أخبار وتقارير

منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
ذبحوا "أندروا" وطعنوا ابن عمه.. قرار من النيابة في واقعة قتل بائعي الأنابيب
أخبار المحافظات

ذبحوا "أندروا" وطعنوا ابن عمه.. قرار من النيابة في واقعة قتل بائعي الأنابيب
4 جثث أشلاء.. ارتفاع عدد ضحايا حادث بورسعيد إلى 18 شخصًا - صور
أخبار المحافظات

4 جثث أشلاء.. ارتفاع عدد ضحايا حادث بورسعيد إلى 18 شخصًا - صور
رمضان 2026.. أبناء عمرو دياب الأربعة يجتمعون معه لأول مرة في إعلان
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. أبناء عمرو دياب الأربعة يجتمعون معه لأول مرة في إعلان
أول تحرك حكومي بعد حادث محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.. 10 عمال ماتوا صائمين
أخبار مصر

أول تحرك حكومي بعد حادث محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.. 10 عمال ماتوا صائمين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة.. المالية تطرح سندات للأفراد الأحد المقبل عبر مكاتب البريد بعائد شهري
الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة