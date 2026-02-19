إعلان

بريطانيا تواصل سعيها لإبرام اتفاق جزر تشاجوس رغم معارضة ترامب

كتب : مصراوي

04:17 م 19/02/2026

بريطانيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لندن - (د ب أ)

قالت النائبة البريطانية أليكس ديفيز جونز اليوم الخميس، إن الحكومة البريطانية ستواصل اتفاقها الخاص بجزر تشاجوس، رغم تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه السابق للاتفاق.

وأضافت أليكس أن مشروع القانون الخاص بجزر تشاجوس سيعود للبرلمان حينما يسمح الجدول الزمني بهذا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وجرى سحب القانون المقترح الشهر الماضي عقب تعديل بقيادة المحافظين يدعو إلى وقف "في ضوء الظروف الجيوسياسية المتغيرة".

ومن المقرر مناقشة مشروع القانون في مجلس اللوردات.

وقال ترامب عبر منصته الاجتماعية تروث سوشيال أمس الأربعاء، إن الاتفاق الحالي "خطأ كبير"، بسبب القاعدة العسكرية الأمريكية البريطانية المشتركة في دييجو جارسيا.

ومن شأن هذه الخطط أن تسمح للمملكة المتحدة مجددا باستئجار القاعدة الكائنة في دييجو جارسيا. ولكن ترامب وصف الاتفاق بأنه "ضعيف" و"ليس جيد".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بريطانيا جزر تشاجوس ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مفاتيح الدعاء|الدعاء هو العبادة
فيديوهات رمضان

مفاتيح الدعاء|الدعاء هو العبادة
بتواجد عم حارث.. 10 صور من ظهور نجوم الأهلي في إعلان رمضاني
أخبار وتقارير

بتواجد عم حارث.. 10 صور من ظهور نجوم الأهلي في إعلان رمضاني
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
أخبار وتقارير

منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
عطل الطريق ووقف العربيات.. كشف ملابسات فيديو "سائق الجيزة" المثير
حوادث وقضايا

عطل الطريق ووقف العربيات.. كشف ملابسات فيديو "سائق الجيزة" المثير

بعد توضيح ابنة "نجم".. ما لا تعرفه عن "ياما مويل الهوى" أغنية مقدمة "صحاب
دراما و تليفزيون

بعد توضيح ابنة "نجم".. ما لا تعرفه عن "ياما مويل الهوى" أغنية مقدمة "صحاب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة.. المالية تطرح سندات للأفراد الأحد المقبل عبر مكاتب البريد بعائد شهري
الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة