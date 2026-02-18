مباريات الأمس
قبل موقعة ربع النهائي.. تعرف على الجوائز المالية للزمالك في الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

09:30 ص 18/02/2026
أُسدل الستار على دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025-2026، حيث نجح الزمالك في حجز مقعده بالدور ربع النهائي بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، فيما جاء المصري وصيفًا برصيد 10 نقاط.

وأسفرت قرعة الأدوار النهائية عن مواجهة الزمالك لنظيره أوتوهو أويو في الدور ربع النهائي، في خطوة جديدة نحو المنافسة على اللقب القاري.

الجوائز المالية بعد تأهل الزمالك لربع النهائي

وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف): تحصل الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي على 550 ألف دولار.

بينما تنال الفرق التي تحتل المركزين الثالث والرابع في دور المجموعات 400 ألف دولار قبل مغادرة البطولة.

وبذلك ضمن الزمالك مكافأة مالية مهمة بعد عبور مرحلة المجموعات، مع تطلع إدارة النادي لمواصلة المشوار القاري وزيادة العوائد المالية حال التأهل إلى الأدوار التالية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك الكونفدرالية الأفريقية أوتوهو الكونغولي مباراة الزمالك كأس الكونفدرالية

