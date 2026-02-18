"مستحيل أغطي الشمس"... أول تعليق من حسام عبد المجيد بعد مشادته مع عبد الله

أُسدل الستار على دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025-2026، حيث نجح الزمالك في حجز مقعده بالدور ربع النهائي بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، فيما جاء المصري وصيفًا برصيد 10 نقاط.

وأسفرت قرعة الأدوار النهائية عن مواجهة الزمالك لنظيره أوتوهو أويو في الدور ربع النهائي، في خطوة جديدة نحو المنافسة على اللقب القاري.

الجوائز المالية بعد تأهل الزمالك لربع النهائي

وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف): تحصل الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي على 550 ألف دولار.

بينما تنال الفرق التي تحتل المركزين الثالث والرابع في دور المجموعات 400 ألف دولار قبل مغادرة البطولة.

وبذلك ضمن الزمالك مكافأة مالية مهمة بعد عبور مرحلة المجموعات، مع تطلع إدارة النادي لمواصلة المشوار القاري وزيادة العوائد المالية حال التأهل إلى الأدوار التالية.