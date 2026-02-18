أول تعليق من ياس توروب على قرعة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026

أول تعليق من علي ماهر بعد فوز سيراميكا على الزمالك في كأس مصر

علق الدنماركي ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، على قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت أمس الثلاثاء الموافق 17 يناير الجاري.

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، عن مواجهة المارد الأحمر نظيره الترجي التونسي، على أن تقام مباراة الذهاب في تونس، فيما ستكون مباراة العودة في القاهرة.

وقال توروب في تصريحات عبر الحساب الرسمي للأهلي، على "فيس بوك": "نركز في الوقت الحالي على مباراة ربع نهائي دوري الأبطال، كل الفرق المشاركة في هذا الدور مميزة ولكن هدفنا هو الفوز والصعود للدور المقبل".

وأضاف: "من وجهة نظري إقامة مباراة الذهاب خارج ملعبنا، هى أمر مميز بالنسبة لنا، بينما ستكون مباراة العودة على ملعبنا ووسط جمهورنا، ولا نخشى مواجهة أحد في البطولة".

وتابع: "بالتأكيد مباراة الترجي ستكون صعبة، لكننا ننتظرها بفارغ الصبر وهدفنا الفوز والصعود للدور المقبل، ونعرف مدى أهمية مباراتي ربع النهائي بالنسبة لجماهيرنا".

واختتم توروب تصريحاته: "هدفنا دائما هو الفوز وهذا مبدأ أساسي نعمل عليه باستمرار داخل الفريق".

