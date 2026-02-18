اكتساح بطل الجزائر.. ماذا قدم أوتوهو منافس الزمالك بالكونفدرالية؟

مباريات الأمس
دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
22:00

إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كومو

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن مواجهة الزمالك لنظيره أوتوهو أويو، ممثل الكونغو برازافيل، في مواجهة مرتقبة بدور الثمانية.

تُقام مباراة ذهاب ربع النهائي بين الزمالك وأوتوهو، أيام 13 و14 و15 مارس المقبل، بينما تُلعب مواجهات الإياب أيام 20 و21 و22 من الشهر نفسه.

من هو أوتوهو الكونغولي؟

ينتمي النادي إلى دولة جمهورية الكونغو (الكونغو برازافيل).

الموسم المحلي الحالي ما زال في بدايته

الموسم الماضي تم إلغاؤه بعد خوض نحو 10 مباريات، جمع خلالها الفريق 16 نقطة.

آخر موسم مكتمل محليًا

أنهى الدوري في المركز الثاني.

حصد 46 نقطة.

تُوّج باللقب فريق ليوباردز.

مشوار أوتوهو في الكونفدرالية 2025-2026

احتل المركز الثاني في مجموعته خلف شباب بلوزداد برصيد 9 نقاط.

إحصائيات أوتوهو في البطولة

سجل: 10 أهداف

استقبل: 6 أهداف

أبرز نتائجه هذا الموسم

الفوز على شباب بلوزداد 4-1 على أرضه.

الفوز على ستيلينبوش الجنوب أفريقي 3-0 على أرضه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

