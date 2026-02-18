حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18-2-2026، على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الأربعاء، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد شديد البرودة ليلا.

ومن المتوقع ​فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وخفيفة جنوبا على مناطق من حلايب- شلاتين على فترات متقطعة.

كما أنه من المتوقع أن يكون ​هناك نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

كما يشهد الطقس ​سحب منخفضة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على كافة أنحاء الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 12 والعظمى 22 درجة.

- العاصمة الإدارية الجديدة الصغرى 10 والعظمى 22 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 10 والعظمى 23 درجة.

- كفر الشيخ: الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- دمياط الصغرى 12 والعظمى 21 درجة.

- بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 21 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

​- العلمين الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- مطروح الصغرى 10 والعظمى 19 درجة.

​- الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 24 درجة.

- السويس الصغرى 12 والعظمى 23 درجة.

- العريش الصغرى 11 والعظمى 24 درجة.

- الطور الصغرى 13 والعظمى 23 درجة.

​- طابا الصغرى 12 والعظمى 22 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26 درجة.

- الغردقة الصغرى 13 والعظمى 25 درجة.

- الفيوم الصغرى 11 والعظمى 23 درجة.

- بني سويف الصغرى 10 والعظمى 24 درجة.

- المنيا الصغرى 09 والعظمى 25 درجة.

- أسيوط: الصغرى 10 والعظمى 24 درجة.

- سوهاج الصغرى 09 والعظمى 25 درجة.

- قنا الصغرى 10 والعظمى 26 درجة.

- الأقصر الصغرى 12 والعظمى 26 درجة.

- أسوان الصغرى 14 والعظمى 28 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 10 والعظمى 25 درجة.