كسر في ماسورة مياه يغرق نفق أسوان ويشل حركة المرور

تسببت مياه الشرب المتدفقة من "ماسورة" مكسورة في إحداث حالة من الشلل المروري التام بنفق مدينة أسوان اليوم الأربعاء، حيث غمرت المياه النفق بالكامل؛ مما أدى إلى تعطل حركة المركبات وتوقف المسارات الحيوية بالمنطقة.

تفاصيل الواقعة

بدأت الأزمة بتلقي غرفة عمليات محافظة أسوان بلاغاً يفيد بوجود تسرب مياه وتراكمات كثيفة داخل النفق إثر كسر مفاجئ في إحدى الخطوط الرئيسية.

ورُفعت حالة الطوارئ وتم إخطار الجهات المعنية لسرعة التدخل وتأمين سلامة المواطنين ومنع وقوع أي حوادث.

وفي استجابة سريعة للموقف، دفعت شركة المياه بفرق صيانة متخصصة لموقع الكسر للبدء في أعمال الإصلاح الفوري، وجرى الدفع بسيارات "شفط" عملاقة لسحب التراكمات المائية من قلب النفق لإعادة فتحه أمام المارة والسيارات، فيما باشر الجهات المختصة حالياً متابعة الموقف لضمان عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.