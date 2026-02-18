"في غياب الأهلي والزمالك".. مواجهات ربع نهائي في كأس مصر 2025-2026
كتب : محمد عبد السلام
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
اختتمت أمس الثلاثاء مواجهات دور الـ16 في بطولة كأس مصر لموسم 2025/2026، بمباراة جمعت بين فريقي الزمالك وسيراميكا كليوباترا.
وأقيمت آخر مباريات هذا الدور بين سيراميكا كليوباترا والزمالك، وانتهت بفوز سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، ليحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.
كما شهدت البطولة إقامة مباراة واحدة ضمن منافسات ربع النهائي جمعت بين حرس الحدود وزد، وتمكن فريق زد من حجز أول مقاعد نصف نهائي كأس مصر.
مواجهات ربع نهائي كاس مصر بعد خروج الزمالك:
سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش
المصرية للاتصالات ضد إنبي
بتروجيت ضد بيراميدز
حرس الحدود ضد زد - (فوز فريق زد وتأهله إلى نصف النهائي)