دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
22:00

إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

"في غياب الأهلي والزمالك".. مواجهات ربع نهائي في كأس مصر 2025-2026

كتب : محمد عبد السلام

02:01 ص 18/02/2026
  عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا (5)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا (3)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا (1)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا (2)
  • عرض 7 صورة
    الزمالك وسيراميكا
  • عرض 7 صورة
    الزمالك وسيراميكا

اختتمت أمس الثلاثاء مواجهات دور الـ16 في بطولة كأس مصر لموسم 2025/2026، بمباراة جمعت بين فريقي الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

وأقيمت آخر مباريات هذا الدور بين سيراميكا كليوباترا والزمالك، وانتهت بفوز سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، ليحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

كما شهدت البطولة إقامة مباراة واحدة ضمن منافسات ربع النهائي جمعت بين حرس الحدود وزد، وتمكن فريق زد من حجز أول مقاعد نصف نهائي كأس مصر.

مواجهات ربع نهائي كاس مصر بعد خروج الزمالك:

سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش

المصرية للاتصالات ضد إنبي

بتروجيت ضد بيراميدز

حرس الحدود ضد زد - (فوز فريق زد وتأهله إلى نصف النهائي)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك وسيراميكا كليوباترا كاس مصر مواجهات ربع نهائي الكاس

