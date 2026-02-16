إعلان

فوز سامي شاهين بوكالة "اقتصادية النواب" بعد تنازل "عمار"

كتب : مصراوي

03:43 م 16/02/2026

مجلس النواب

كشفت مصادر برلمانية عن فوز النائب سامي صبحي شاهين، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، بمنصب وكيل اللجنة الاقتصادية، بعد تنازل النائب حسن عمار عن منصبه.

وتنص المادة 42 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه تُنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتُقدَّم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتُجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكّلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب، يُعلَن انتخاب المرشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويُبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.

مجلس النواب اقتصادية النواب سامي شاهين

