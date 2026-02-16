حجز محاكمة البلوجر عمر فرج وشقيقه في اتهامهما بنشر محتوى خادش
كتب : مصراوي
03:42 م 16/02/2026
البلوجر عمر فرج
حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأثنين، محاكمة البلوجر عمر فرج وشقيقه محمد فرج، في اتهامهما ببث محتوى خادش للحياء العام، للنطق بالحكم في جلسة 30 مارس المقبل.
وكانت جهات التحقيق بالقاهرة قد قررت إحالة صانعي المحتوى عمر فرج وشقيقه محمد فرج للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام.
وفي وقت سابق، كانت النيابة العامة قد أخلت سبيل صانعي المحتوى على ذمة التحقيقات في نفس القضية.
وكانت أجهزة الأمن قد ضبطت البلوجر عمر فرج وشقيقه محمد فرج لقيامهما بنشر مقاطع فيديو غير لائقة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام صانع المحتوى بتصوير مقاطع فيديو يظهر خلالها رفقة شقيقه، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم محتوى غير لائق ونشره عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبالفحص، أمكن تحديد وضبط صانع المحتوى وشقيقه، المقيمين بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة، واعترفا بإدارتهما للحساب المشار إليه بغرض زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.