الاتحاد الأوروبي ينتقد قرارات إسرائيل بشأن الضفة ويدعو للتراجع عنها

كتب- مصطفى الشاعر:

03:47 م 16/02/2026

الاتحاد الأوروبي واسرائيل

وجه الاتحاد الأوروبي، دعوة صريحة لإسرائيل للتراجع عن بدء إجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، مؤكدًا أن ذلك "يعد تصعيدا إضافيا".

وبحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، وصف المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، هذه الخطوة بأنها "تصعيد جديد وخطير"، معتبرا إياها امتدادا لسلسلة إجراءات تهدف بالأساس إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية وتوسيع رقعة الاستيطان في عمق الضفة الغربية.

وجدد العنواني، التأكيد على أن أي محاولة لضم الأراضي الفلسطينية هي "إجراء باطل وغير قانوني" بموجب القانون الدولي، مطالبا سلطات الاحتلال بضرورة التراجع الفوري عن هذا القرار الذي ينتهك المواثيق والأعراف الدولية.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في اجتماعها الأحد، على قرار وصف بـ"التاريخي والخطير" يقضي باستئناف عمليات تسوية وتوثيق الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ عام 1967.

في المقابل، حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة هذا القرار، معتبرة إياه إعلانا رسميا ببدء التنفيذ الفعلي لمخططات ضم الضفة الغربية، وتكريسا للاحتلال والاستيطان غير الشرعي.

الاتحاد الأوروبي إسرائيل الضفة الغربية

