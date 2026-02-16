إعلان

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:30 ص 16/02/2026

أسعار الدواجن

ارتفع متوسط سعر الفراخ الحية خلال تعاملات اليوم الاثنين 16-2-2026، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 112.01 جنيه، بزيادة 3.65 جنيه.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من98.49 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 125.59 جنيه بحد أقصى.

أسعار الدواجن مجلس الوزراء

