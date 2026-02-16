"عيب اللي عملتوه".. نجم الأهلي السابق يفتح النار على الجيش الملكي

فتح مصطفى عبده، نجم الأهلي المصري السابق، النار على الجيش الملكي، على خلفية البيان الصادر عن النادي المغربي بشأن التقدم بشكوى ضد الأهلي عقب مواجهة الفريقين.

وكانت مباراة الأهلي والجيش الملكي، التي أُقيمت مساء الأحد ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، قد انتهت بالتعادل السلبي، وشهدت بعض التجاوزات الجماهيرية، تمثلت في إلقاء زجاجات مياه فارغة تجاه لاعبي الفريق الضيف.

وخلال ظهوره في برنامج الكورة مع فايق عبر قناة MBC مصر 2، أكد عبده أن بيان الجيش الملكي يثير علامات استفهام، مشيرًا إلى أن ما حدث في مباراة الذهاب — من وجهة نظره — كان أكثر حدة مما جرى في لقاء الإياب، متسائلًا عما إذا كان مسؤولو النادي المغربي قد وضعوا أحداث المباراتين في الاعتبار قبل إصدار بيانهم.

وأضاف: «بقول لمسؤولي الجيش الملكي، عيب البيان ده، ده اللاعيبة في مباراة الذهاب مكنتش هتخرج سليمة من الملعب».

وأشار إلى أن الأهلي لم يتقدم بشكوى عقب مباراة الدور الأول، معتبرًا أن ذلك يعكس ثقة النادي في تاريخه ومكانته القارية، ومؤكدًا اعتزازه بمكانة الكرة المصرية، وأن الأهلي يتعامل دائمًا بما يتناسب مع تاريخه وإنجازاته في القارة الأفريقية.