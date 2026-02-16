مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
17:00

سموحة

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
18:00

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
20:15

الوحـــدة

جميع المباريات

إعلان

لاعب الزمالك السابق: شيكو بانزا لا يليق بالأبيض.. وبيراميدز صفقاته أقوى من الأهلي

كتب : نهي خورشيد

08:00 ص 16/02/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    رقص شيكو بانزا (2)
  • عرض 12 صورة
    حزن شيكو بانزا (1)
  • عرض 12 صورة
    حزن شيكو بانزا (2)
  • عرض 12 صورة
    رقص شيكو بانزا (3)
  • عرض 12 صورة
    شيكو بانزا يطالب بركلة جزاء (7)
  • عرض 12 صورة
    شيكو بانزا يطالب بركلة جزاء (5)
  • عرض 12 صورة
    شيكو بانزا يطالب بركلة جزاء (6)
  • عرض 12 صورة
    شيكو بانزا يطالب بركلة جزاء (10)
  • عرض 12 صورة
    شيكو بانزا يطالب بركلة جزاء (2)
  • عرض 12 صورة
    شيكو بانزا يطالب بركلة جزاء (1)
  • عرض 12 صورة
    شيكو بانزا يطالب بركلة جزاء (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد محمد كمونة نجم الزمالك السابق، أن بعض اللاعبين والفرق تشهد تفاوتاً في مستوياتها خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن المحترف شيكو بانزا لم يحقق الأداء المتوقع مع الفريق الأبيض.

وقال كمونة في تصريحات تلفزيونية، إنه كان يتوقع فوز الأهلي على الجيش الملكي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، مشيراً إلى أن المدرب توروب كان بإمكانه التعامل مع المباراة بشكل أفضل من الناحية الفنية.

وأضاف أن تعاقدات بيراميدز تبدو الأقوى في الوقت الحالي مقارنة بصفقات الأهلي، مؤكداً أن الاستقرار الفني والاختيارات الدقيقة منحت الفريق الأفضلية.

كما أشاد كمونة بالدور الذي يقوم به المدير الفني معتمد جمال مع الزمالك، موضحاً أنه يعتمد على الجانب النفسي وبث الحماس في نفوس اللاعبين وهو ما انعكس إيجابياً على أداء الفريق مؤخراً.

كما شدد كمونة على أن الانسجام والتأقلم كانا وراء نجاح الثنائي الدفاعي محمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد، واصفاً ناصر منسي بأنه أفضل بديل هجومي في مصر حاليًا.

واختتم تصريحاته بالإشادة بخبرة الحارس المهدي سليمان، مشيراً إلى أن محمد عواد بحاجة لإنهاء أزمته سريعاً لاستعادة مستواه والعودة للمشاركة مع الزمالك.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك شيكو بانزا الزمالك اليوم أخبار الزمالك آخر أخبار الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"كونفدرالية ودوري مصري".. مواعيد مباريات الزمالك خلال شهر رمضان
أخبار وتقارير

"كونفدرالية ودوري مصري".. مواعيد مباريات الزمالك خلال شهر رمضان
جاريدو: في الأهلي إذا لم تفز فأنت خارج النادي
رياضة محلية

جاريدو: في الأهلي إذا لم تفز فأنت خارج النادي
وزير الكهرباء يعقد اجتماعين مهمين مع رؤساء شركات القطاع لمتابعة الآداء
أخبار مصر

وزير الكهرباء يعقد اجتماعين مهمين مع رؤساء شركات القطاع لمتابعة الآداء
بـ غارة جوية.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر في حزب الله
شئون عربية و دولية

بـ غارة جوية.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر في حزب الله
أحمد السقا وبيومي فؤاد الأبرز.. نجوم الفن ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2026
دراما و تليفزيون

أحمد السقا وبيومي فؤاد الأبرز.. نجوم الفن ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الكهرباء: مستعدون لاستيعاب زيادة الأحمال المتوقعة خلال الصيف بلا انقطاعات
1500 جنيه لكل عامل.. صرف "منحة رمضان" للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور