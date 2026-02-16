جاريدو: في الأهلي إذا لم تفز فأنت خارج النادي

أكد محمد كمونة نجم الزمالك السابق، أن بعض اللاعبين والفرق تشهد تفاوتاً في مستوياتها خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن المحترف شيكو بانزا لم يحقق الأداء المتوقع مع الفريق الأبيض.

وقال كمونة في تصريحات تلفزيونية، إنه كان يتوقع فوز الأهلي على الجيش الملكي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، مشيراً إلى أن المدرب توروب كان بإمكانه التعامل مع المباراة بشكل أفضل من الناحية الفنية.

وأضاف أن تعاقدات بيراميدز تبدو الأقوى في الوقت الحالي مقارنة بصفقات الأهلي، مؤكداً أن الاستقرار الفني والاختيارات الدقيقة منحت الفريق الأفضلية.

كما أشاد كمونة بالدور الذي يقوم به المدير الفني معتمد جمال مع الزمالك، موضحاً أنه يعتمد على الجانب النفسي وبث الحماس في نفوس اللاعبين وهو ما انعكس إيجابياً على أداء الفريق مؤخراً.

كما شدد كمونة على أن الانسجام والتأقلم كانا وراء نجاح الثنائي الدفاعي محمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد، واصفاً ناصر منسي بأنه أفضل بديل هجومي في مصر حاليًا.

واختتم تصريحاته بالإشادة بخبرة الحارس المهدي سليمان، مشيراً إلى أن محمد عواد بحاجة لإنهاء أزمته سريعاً لاستعادة مستواه والعودة للمشاركة مع الزمالك.