أول تعليق من ياس توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي بدوري الأبطال

عبر طاهر محمد طاهر لاعب وسط النادي الأهلي، عن سعادته بتأهل فريقه إلى ربع نهائي دوري الأبطال، كمتصدر للمجموعة الثانية بالبطولة.

وحسم المارد الأحمر التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بدوري الأبطال، برصيد 10 نقاط بعدما تعادل سلبيا اليوم مع فريق الجيش الملكي.

وقال طاهر في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للأهلي على "فيس بوك": "كان لدينا أفضلية بعض الشيء في اللقاء، لأننا ضمنا التأهل لربع النهائي من المباراة الماضية، لكننا كنا نسعى لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير".

وأضاف: "نجحنا في صناعة العديد من الفرص في مباراة اليوم، لكن التوفيق لم يكن معنا ولكن الحمدلله على التأهل لربع النهائي في صدارة المجموعة، هدفنا التتويج باللقب في نهاية المشوار".

واختتم طاهر تصريحاته: "توروب كان سعيدا بالأداء في مباراة اليوم، وبارك لنا على التأهل للدور المقبل، لكنه تحدث معنا على الفرص المهدرة في اللقاء وسنعمل على إنهاء الفرص بشكل أفضل في الفترة المقبلة".

