يوسف بلعمري يعلق على تعادل الأهلي مع الجيش الملكي بدوري الأبطال

أعرب يوسف بلعمري الظهير الأيسر للنادي الأهلي، عن سعادته بتأهل المارد الأحمر لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، عقب نهاية دور المجموعات بدوري الأبطال.

وضمن الأهلي التأهل لربع نهائي دوري الأبطال، متصدرا للمجموعة الثانية بالبطولة، بعدما تعادل سلبيا اليوم الأحد مع فريق الجيش الملكي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ستاد "القاهرة الدولي".

وقال بلعمري في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للأهلي على "فيس بوك": "أبارك لجماهير الأهلي على التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في صدارة ترتيب المجموعة".

وأضاف: "واجهنا فريق قوي للغاية اليوم، الجيش الملكي فريق جيد ولديه لاعبين أصحاب خبرات كبيرة، ومباراتنا أمامه اليوم كانت صعبة بشكل كبير".

واختتم بلعمري تصريحاته: "نستعد لمواجهة أي فريق في ربع نهائي دوري الأبطال، ونسعى لإسعاد جماهير النادي الأهلي بقوة في الفترة المقبلة".

والجدير بالذكر أن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ستقام يوم الثلاثاء المقبل 17 يناير الجاري في القاهرة.

