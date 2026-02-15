خبير لوائح يكشف عقوبات الأهلي المتوقعة بعد أحداث شغب جماهيرية

أول تعليق من ياس توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي بدوري الأبطال

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية، تفاصيل العقوبات المتوقعة ضد نادي الأهلي عقب الأحداث الجماهيرية في مباراة الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا، مؤكداً أن العقوبات ستكون مالية في الأساس دون الوصول إلى فرض مباريات بدون جمهور.

وأوضح العمايرة في تصريحات تليفزيونية أن عقوبة إلقاء الزجاجات من الجماهير تتراوح بين 10 و20 ألف دولار، مشيراً إلى أن تكرار المخالفة في نفس البطولة قد يؤدي إلى فرض عقوبة إقامة مباريات بدون حضور جماهيري.

كما لفت إلى أن استخدام الليزر في المدرجات يعاقب عليه بغرامة تصل إلى 15 ألف دولار، وأن القرارات المتعلقة بإيقاف الجماهير عادةً ما تتخذ في حالات الاعتداء على اللاعبين أو المسؤولين.

ضرب العمايرة مثالاً بما حدث مع نادي الجيش الملكي الذي تم إيقاف جماهيره لمباراتين، مع تفعيل عقوبة سابقة كانت موقوفة التنفيذ بسبب أحداث مباراة بيراميدز في البطولة الماضية.

وبالنسبة لنادي الأهلي توقع العمايرة توقيع عقوبة إضافية نتيجة سوء التنظيم والمناوشات التي حدثت في المقصورة، مؤكداً أن ما جرى في المباراة الأخيرة سيترتب عليه غرامات مالية فقط، دون أي قرار باللعب بدون جمهور.

وأضاف أن تصدر الأهلي التصنيف الإفريقي برصيد 56 نقطة يمنحه ميزة الإعفاء من خوض الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا حال مشاركته في الموسم المقبل، موضحاً أن هذا التصنيف لا علاقة له بالتصنيف المؤهل إلى كأس العالم للأندية.

واختتم العمايرة تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي ليس من حقه رفض خوض مبارياته الإفريقية خارج أرضه خلال فترة العصر في شهر رمضان، إذ تخضع مواعيد المباريات للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

