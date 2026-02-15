مباريات الأمس
إعلان

أول تعليق من ياس توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي بدوري الأبطال

كتب : يوسف محمد

10:17 م 15/02/2026
علق الدنماركي ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، على تعادل الفريق مع الجيش الملكي اليوم، في بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

وكان التعادل السلبي دون أهداف، حسم نتيجة مباراة الأهلي اليوم أمام الجيش الملكي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري الأبطال.

وقال توروب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "سيطرة على المباراة بشكل كبير اليوم وخلقنا العديد من الفرص وأهدرنا 4 أو 5 أهداف، بينما يصنع المنافس أي فرصة للتسجيل".

وأضاف: "أشكر جماهير الأهلي على دعمهم للفريق، وهذه المرة الأولى التي أشاهد فيها هذا العدد من الجماهير، أجواء المباراة كانت أشبه بالأجواء الأوروبية، كان بإمكاننا تحقيق الفوز في المباراة وأشكر أيضًا مدافعي فريقي على المستوى المميز الذي ظهروا به في مباراة اليوم".

وتابع: "يلسين كامويش لا يزال لديه أزمة في الناحية البدنية وكذلك الانسجام مع الفريق، لكنني أثق أنه سيساعد الفريق بشكل كبير في الفترة المقبلة، لعبت بمروان عثمان في مباراة اليوم لأنني رأيت أنه الأفضل".

وواصل: "منذ أن توليت القيادة الفنية للأهلي، مباراة اليوم هى الأفضل لمحمد علي بن رمضان مع الفريق، على الرغم من أنه أهدر أكثر من فرصة في المباراة".

واختتم توروب تصريحاته: "كنت أتمنى تحقيق الفوز اليوم وحزين بسبب هذا الأمر، بلكنني أيضًا سعيد بأداء اللاعبين، إذا استمرينا على هذا الأداء، سنحقق الهدف الذي نسعى إليه في نهاية الموسم".

الأهلي والجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا ياس توروب النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي

