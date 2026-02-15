إعلان

طالبان الأفغانية: مستعدون لدعم إيران إذا تعرضت لهجوم أمريكي

كتب : محمود الطوخي

11:15 م 15/02/2026

ذبيح الله مجاهد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال ذبيح الله مجاهد المتحدث الرسمي باسم حكومة طالبان، الأحد، إن أفغانستان على أتم الاستعداد "للتعاون وإظهار التعاطف" مع الشعب الإيراني في حال شنت الولايات المتحدة هجوما عسكريا على طهران.

مع ذلك، أكد مجاهد أن طالبان الأفغانية لا تسعى إلى نشوب صراع بين البلدين، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا طلبت الجارة إيران المساعدة، داعيا إلى السلام.

وفي مقابلة أجراها مع القسم البشتوني لإذاعة طهران، أوضح مجاهد أن الشعب الأفغاني مستعد في حدود إمكانياته المتاحة، لتقديم كافة أشكال الدعم والتضامن إذا ما طلبت طهران ذلك في مواجهة أي عدوان خارجي.

وأشاد المتحدث باسم طالبان، بالرد الإيراني في الصراع الأخير مع إسرائيل، واصفا إياه بـ "الانتصار في حرب الأيام الاثني عشر"، مشددا على ثقته بأن طهران ستنتصر مجددا لأنها "تملك القدرة، ولها الحق المشروع في الدفاع عن نفسها وسيادتها"، معتبرا أن الدفاع عن النفس حق مكفول للدول ذات السيادة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ذبيح الله دعم إيران هجوم أمريكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السعودية توقف شركتي عمرة بسبب مواطنين مصريين.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

السعودية توقف شركتي عمرة بسبب مواطنين مصريين.. ما القصة؟
"إلقاء زجاجات".. مشادة بين جماهير الأهلي والجيش الملكي
رياضة محلية

"إلقاء زجاجات".. مشادة بين جماهير الأهلي والجيش الملكي
"حقيبة أمام المسجد".. العثور على رضيعة في المنيا والشرطة تحقق
أخبار المحافظات

"حقيبة أمام المسجد".. العثور على رضيعة في المنيا والشرطة تحقق
سعره 200 مليون دولار.. أسرار قصر مارك زوكربيرج الجديد في ميامي
علاقات

سعره 200 مليون دولار.. أسرار قصر مارك زوكربيرج الجديد في ميامي
دار الإفتاء: بعد غدٍ إعلان موعد بداية شهر رمضان المبارك
أخبار وتقارير

دار الإفتاء: بعد غدٍ إعلان موعد بداية شهر رمضان المبارك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الكهرباء: مستعدون لاستيعاب زيادة الأحمال المتوقعة خلال الصيف بلا انقطاعات
1500 جنيه لكل عامل.. صرف "منحة رمضان" للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور