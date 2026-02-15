طالبان الأفغانية: مستعدون لدعم إيران إذا تعرضت لهجوم أمريكي

قال ذبيح الله مجاهد المتحدث الرسمي باسم حكومة طالبان، الأحد، إن أفغانستان على أتم الاستعداد "للتعاون وإظهار التعاطف" مع الشعب الإيراني في حال شنت الولايات المتحدة هجوما عسكريا على طهران.

مع ذلك، أكد مجاهد أن طالبان الأفغانية لا تسعى إلى نشوب صراع بين البلدين، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا طلبت الجارة إيران المساعدة، داعيا إلى السلام.

وفي مقابلة أجراها مع القسم البشتوني لإذاعة طهران، أوضح مجاهد أن الشعب الأفغاني مستعد في حدود إمكانياته المتاحة، لتقديم كافة أشكال الدعم والتضامن إذا ما طلبت طهران ذلك في مواجهة أي عدوان خارجي.

وأشاد المتحدث باسم طالبان، بالرد الإيراني في الصراع الأخير مع إسرائيل، واصفا إياه بـ "الانتصار في حرب الأيام الاثني عشر"، مشددا على ثقته بأن طهران ستنتصر مجددا لأنها "تملك القدرة، ولها الحق المشروع في الدفاع عن نفسها وسيادتها"، معتبرا أن الدفاع عن النفس حق مكفول للدول ذات السيادة.