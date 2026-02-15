إعلان

التحقيقات الفيدرالي: العثور على حمض نووي في قفاز قرب منزل نانسي جوثري

كتب : مصراوي

11:11 م 15/02/2026

نانسي جوثري

(أ ب)

أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بالعثور على قفاز يحتوي على حمض نووي على بعد نحو ميلين من منزل نانسي جوثري، ويبدو أنه يطابق القفازات التي كان يرتديها شخص مقنع خارج باب منزلها في توسون ليلة اختفائها.

اختفت نانسي جوثري والدة مقدمة برنامج "توداي" سافانا جوثري في الأول من فبراير الجاري، ويتعامل المحققون مع القضية على أنها عملية اختطاف مشتبه بها، ويبحثون عن مشتبه به رجل.

وأعربت سافانا جوثري وشقيقاها عن استعدادهم لمناقشة إمكانية دفع فدية.

وتم إرسال القفاز، الذي عُثر عليه في حقل قرب جانب الطريق، لإجراء فحص الحمض النووي عليه.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان اليوم الأحد إنه تلقى النتائج الأولية أمس السبت وينتظر التأكيد الرسمي.

وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه تم العثور على نحو 16 قفازا في مواقع مختلفة قرب المنزل، كان معظمها من قفازات فرق البحث التي تم التخلص منها.

وتم الإعلان عن العثور على القفاز بعد أيام من قيام المحققين بنشر مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة تظهر الشخص المقنع خارج باب منزل جوثري.

وسجلت كاميرا الشرفة مقطع فيديو لشخص يحمل حقيبة ظهر وكان يرتدي قناع تزلج وسروالا طويلا سترة قفازات.

ووصف مكتب التحقيقات الفيدرالي، يوم الخميس الماضي، الشخص بأنه مشتبه به، موضحا أنه رجل يبلغ طوله حوالي 5 أقدام و9 بوصات، ذو بنية متوسطة. وقال المكتب إنه كان يحمل حقيبة ظهر بسعة 25 لترا من ماركة "أوزارك تريل هيكر باك".

نانسي جوثري التحقيقات الفيدرالي العثور علي قفاز

