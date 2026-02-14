مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

سانت إيلوا لوبوبو

دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

2 0
18:00

بترو أتليتكو

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

2 1
21:00

باور ديناموز

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

2 1
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

2 0
18:00

زيسكو

كأس مصر

حرس الحدود

1 1
14:30

زد

جميع المباريات

"بعد الفوز على كايزر تشيفز".. جدول ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

08:40 م 14/02/2026
تمكن نادي الزمالك اليوم من تحقيق الفوز على حساب نظيره كايزر تشيفز، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورفع نادي الزمالك رصيده من النقاط إلى 11 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالكونفدرالية، فيما توقف رصيد كايزر تشيفز عند النقطة رقم 10 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

1- الزمالك، 6 مباريات، 11 نقطة

2- المصري، 6 مباريات، 10 نقاط

3- كايزر تشيفز، 6 مباريات، 10 نقاط

4- زيسكو الزامبي، 6 مباريات، 3 نقاط

موعد مباراة الزمالك المقبلة

نادي الزمالك لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 فبراير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على كايزر تشيفز

"عودة إمام عاشور".. قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي في دوري الأبطال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك وكايزر تشيفز كأس الكونفدرالية الأفريقية نادي الزمالك المصري البورسعيدي ترتيب مجموعة الزمالك

