تمكن نادي الزمالك اليوم من تحقيق الفوز على حساب نظيره كايزر تشيفز، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورفع نادي الزمالك رصيده من النقاط إلى 11 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالكونفدرالية، فيما توقف رصيد كايزر تشيفز عند النقطة رقم 10 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

1- الزمالك، 6 مباريات، 11 نقطة

2- المصري، 6 مباريات، 10 نقاط

3- كايزر تشيفز، 6 مباريات، 10 نقاط

4- زيسكو الزامبي، 6 مباريات، 3 نقاط

موعد مباراة الزمالك المقبلة

نادي الزمالك لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 فبراير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات كأس مصر.

