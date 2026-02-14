أعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيلته لمواجهة كايزر تشيفز، في الجولة الأخيرة من مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم

خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد شحاتة – أحمد شريف

خط الهجوم: عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، محمود الشناوي وعمر جابر والسيد أسامة وأحمد خضري ومحمد السيد وعبد الله السعيد وأحمد حمدي وشيكو بانزا وسيف الجزيري.