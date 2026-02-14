مباريات الأمس
ناصر منسي يقود هجوم الزمالك أمام كايزر تشيفز

كتب : هند عواد

04:58 م 14/02/2026
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحةة
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحةة
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحةة
    فرحة لاعبي الزمالك بهدف ناصر منسي في مرمى بلدية المحلة
    ناصر منسي لاعب الزمالك
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحةة

أعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيلته لمواجهة كايزر تشيفز، في الجولة الأخيرة من مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم

خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد شحاتة – أحمد شريف

خط الهجوم: عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، محمود الشناوي وعمر جابر والسيد أسامة وأحمد خضري ومحمد السيد وعبد الله السعيد وأحمد حمدي وشيكو بانزا وسيف الجزيري.

الزمالك الزمالك وكايزر تشيفز تشكيل الزمالك

