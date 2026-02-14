محمد الشناوي: "الأهلي يسير بخطوات مميزة وهدفنا دوري الأبطال"

تحدث محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، عن مواجهة الجيش الملكي المغربي، المقرر لها مساء غدا، في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال الشناوي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "الأهلي سيخوض مواجهة الجيش الملكي بروح كل المباريات، بحثًا عن الانتصار وإسعاد الجماهير التي ستكون حاضرة في المدرجات لدعم الفريق".

وأضاف: "اللاعبون دائمًا ما يشعرون بالسعادة في وجود الجماهير داخل الملعب، دعمهم يمثل دافعًا كبيرًا للفريق لتقديم أفضل أداء".

واختتم: "الأهلي يسير بخطوات مميزة في البطولة، والهدف الأساسي هو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب المنافسة بقوة على لقب الدوري الممتاز".

