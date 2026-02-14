تحدث ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة الجيش الملكي المغربي، المقرر لها في السادسة مساء غدا الأحد، في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال توروب، في المؤتمر الصحفي لمباراة الجيش الملكي المغربي: "خضنا لقاءين على أرضنا إلى الآن في دور المجموعات، وغدًا ستكون ثالث مباراة للفريق. متشوق للغاية لمشاهدة جماهير الأهلي العظيمة غدًا لتشجيعنا في مواجهة الجيش الملكي، تأهلنا بالفعل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن هدفنا في كل مباراة الفوز".

وأضاف: "نعلم أن مواجهة الغد أمام الجيش الملكي ستكون صعبة وقوية، لا سيما أن الفريق المغربي يحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية لحسم الصعود".

واختتم: "أولوية الفريق الأولى كانت التأهل ثم الصعود كأول المجموعة، إلى جانب تحقيق الفوز الثالث للفريق في مرحلة المجموعات على ملعبه. سبق أن تواجهنا مع الجيش الملكي الذي يضم لاعبين مميزين، وأتوقع أن تكون المباراة قوية وصعبة".