قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم، بالإعدام شنقًا لعامل بعد صدور الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية، لإدانته بقتل الطفل محمد جعفر رفعت، من ذوي الهمم، نتيجة وجود علاقة عاطفية بين المتهم ووالدة المجني عليه، ورغبته في التخلص من الطفل ليتسنى له الزواج من والدته.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، وعضوية المستشارين رامي منصور عباس، أحمد عبد الرازق شطا، ومحمد حسين عامر، في القضية رقم 11938 لسنة 2023 جنايات مركز منية النصر، والمقيدة برقم 2649 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم محمود ر.م.ص، 30 عامًا، عاطل ومقيم مركز المحلة بالغربية، إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت تورطه في قتل المجني عليه بتاريخ 31 أغسطس 2023 بدائرة مركز منية النصر.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استغل إعاقة الطفل وضعفه الجسدي، حيث يعاني ضمورًا في المخ والعضلات ويعجز عن الحركة، فقامت جريمته بكتم أنفاس الطفل وضرب رأسه بالأرض عمدًا لإزهاق روحه، لتحقيق هدفه في الزواج من والدته بعد طلاقها.

شهدت شيماء ع.ح، 33 عامًا، ربة منزل ومقيمة بميت عاصم مركز منية النصر، بأن المتهم قام بالاعتداء على الطفل أثناء تواجده بمسكن شقيقتها، فقامت بنقله إلى المستشفى محاولًة إنقاذ حياته، مؤكدة أن المتهم قصد قتل الطفل مستغلاً إعاقته وعجزه عن الحركة لتسهيل زواجه من والدته.

من جانبه، أكد الرائد محمد صبح أبو المجد، رئيس مباحث مركز شرطة منية النصر، أن التحريات السرية أكدت صحة ارتكاب المتهم للجريمة ووجود علاقة عاطفية بينه وبين والدة المجني عليه، مشيرًا إلى أن الأم كانت برفقة نجلها المتوفى وشقيقتها قبل وقوع الحادث، وتركته مع المتهم ما أتاح له تنفيذ جريمته.