"تحت شعار كامل العدد"..تركي آل الشيخ يحتفل بنجاح حفل "أصالة" في "موسم الرياض"

كتب : مروان الطيب

09:09 م 13/02/2026 تعديل في 14/02/2026

أصالة نصري

احتفل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بنجاح حفل الفنانة أصالة الذي أقيم ضمن فعاليات "موسم الرياض" يوم 13 فبراير الجاري بقيادة المايسترو تامر فيضي.

نشر تركي آل الشيخ بوستر الحفل عبر صفحته الرسمية على "X"، وأوضح خلاله نفاد تذاكر الحفل بالكامل.

تركي آل الشيخ يفوز بجائزة "مكة للتميز الثقافي"

احتفل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بحصوله على جائزة "مكة للتميز الثقافي" عن مشروع "على خطاه".

ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للترفيه على "X" تفاصيل الاحتفال وكتبت: " تجربة على خطاه لإحياء درب الهجرة النبوية أحد مشاريع هيئة الترفيه يفوز بجائزة مكة للتميز ضمن فرع التميز الثقافي".

كما وجه تركي آل الشيخ الشكر والتحية للقائمين على الحفل وكتب عبر صفحته على "X": "أشكر إمارة منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز على هذا التكريم ضمن جائزة مكة للتميز في مسار التميز الثقافي عن مشروع “على خطاه”، الذي ينطلق بإذن الله ليجسّد معاني الهجرة النبوية ويعيد إحياء دربها للأجيال الحاضرة والقادمة".

تركي آل الشيخ يحتفل بتحقيق رقم قياسي لتفاعل الجمهور مع حفل توزيع جوائز "Joy Awards"

احتفل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بتحقيق حفل "Joy Awards" رقما قياسيا في تفاعل الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي شهد حضور كوكبة من ألمع النجوم من حول العالم، في حدث فني استثنائي.

نشر تركي آل الشيخ صورة عبر حسابه على فيسبوك تضمنت تحليل بيانات تخص نسب التفاعل على الحفل وأنه خلال الحفل وبعد 48 ساعة من الانتهاء، تصدرت المنشورات و الهاشتاجات وعبارات تضمنت عنوان الحفل بأكثر من 20 مليار على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والميديا.

تركي ال الشيخ يروج لحفل أصالة

