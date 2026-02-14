رود خوليت: وفاة جوتا قد تكون سبباً في تراجع مستوى صلاح مع ليفربول

تحدث رود خوليت أسطورة الكرة الهولندية، عن أسباب تراجع أداء النجم المصري محمد صلاح عقب تجديد عقده مع نادي ليفربول.

وقال خوليت في تصريحات تلفزيونية:" عندما كان صلاح يلعب من أجل عقده كان رائعاً وبعد أن وقع عقده أعتقد أن هناك سبباً آخر لما حدث".

وأضاف: "كنت في برنامج في هولندا مع بوليروش وقال إن الوضع كان مشابهاً لما حدث مع ليفربول عندما توفي أحد اللاعبين".

وتابع خوليت:"يجب أن يفهم الناس أن كل لاعب يحتاج لوقته الخاص للحزن على لاعب آخر، لأنه كان صديقاً جيداً لجوتا أيضاً، لذلك شعر صلاح بذلك وكذلك اللاعبون الآخرون وكانت هذه قضية كبيرة داخل الفريق".

وأشار خوليت إلى أن التغييرات الفنية داخل ليفربول لعبت دوراً كذلك، قائلاً:"جاء لاعبون جدد إلى بيئة غريبة قليلاً ويمكنك أن تشعر أن هناك شيئاً ما يحدث، أيضاً تغير مركز صلاح قليلًا بسبب وصول فيرتز ولاعبين آخرين وكان هناك لاعبون يلعبون أكثر على الجهة اليسرى بدلاً من جانبه لذلك كانت هناك الكثير من المشاكل معه".

واختتم خوليت تصريحاته، قائلاً:"مع ذلك نعلم جميعاً أن صلاح لاعب رائع، لكن كل شخص يحتاج لوقته ليحزن على شخص أحبه كثيراً".