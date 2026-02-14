إعلان

انحسار العاصفة الترابية.. الأرصاد تعلن حالة الطقس واستمرار ارتفاع الحرارة

كتب : محمد عبدالناصر

11:58 ص 14/02/2026

القاهرة تحت تأثير العاصفة الترابية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس بدأت اليوم في الاستقرار، مع انتهاء التأثير الأكبر للعاصفة الترابية التي شهدتها البلاد أمس، والتي صاحبتها سرعات رياح تجاوزت 60 كيلومترًا في الساعة.

وأوضحت منار غانم، في تصريحات إلى مصراوي، أن سرعات الرياح تراجعت بشكل ملحوظ اليوم لتسجل أقل من 30 كيلومترًا في الساعة، وتكون معتدلة على أغلب الأنحاء، مع استمرار وجود أتربة عالقة في الأجواء، خاصة على المناطق الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأضافت أنه اعتبارًا من الغد من المتوقع نشاط للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة، لكنه لن يصل إلى حدة الحالة الجوية التي شهدتها البلاد أمس.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، أشارت إلى ارتفاعها ليسجل العظمى اليوم نحو 25 درجة، وهو أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 5 درجات، لافتة إلى أنه يوجد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة، حيث يسود طقس بارد إلى شديد البرودة.

وأكدت أن درجات الحرارة ستواصل الارتفاع خلال الـ48 ساعة المقبلة لتصل إلى 30 درجة على القاهرة، على أن تعود للانخفاض تدريجيًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

وناشدت عضو المركز الإعلامي للهيئة، المواطنين عدم التخفيف في الملابس خلال الفترة الحالية، وعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة نهارًا، نظرًا للفارق الكبير بين درجات الحرارة ليلًا ونهارًا.

اقرأ أيضًا:

الأربعاء أم الخميس؟.. الحسابات الفلكية تحسم الجدل بشأن أول يوم رمضان 2026

ارتفاع بالحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العاصفة الترابية الأرصاد الجوية درجات الحرارة حالة الطقس رياح الدكتورة منار غانم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل رمضان- 5 فوائد لتناول كوب من البلح باللبن على صحة الجسم
نصائح طبية

قبل رمضان- 5 فوائد لتناول كوب من البلح باللبن على صحة الجسم

وزير الخارجية الأمريكي: العالم اليوم أقرب لنزاع جديد أكثر من أي وقت مضى
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية الأمريكي: العالم اليوم أقرب لنزاع جديد أكثر من أي وقت مضى
بين الرقص والتاتو.. مسلسل أزمات شيكو بانزا مع الزمالك
رياضة محلية

بين الرقص والتاتو.. مسلسل أزمات شيكو بانزا مع الزمالك
هاتف عمره 15 عاما يعود للاستخدام في 2026.. ما قصة نوكيا N8؟
أخبار و تقارير

هاتف عمره 15 عاما يعود للاستخدام في 2026.. ما قصة نوكيا N8؟
بإطلالة شتوية أنيقة.. هدى المفتي تنشر صورا جديدة على "إنستجرام"
زووم

بإطلالة شتوية أنيقة.. هدى المفتي تنشر صورا جديدة على "إنستجرام"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"