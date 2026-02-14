قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس بدأت اليوم في الاستقرار، مع انتهاء التأثير الأكبر للعاصفة الترابية التي شهدتها البلاد أمس، والتي صاحبتها سرعات رياح تجاوزت 60 كيلومترًا في الساعة.

وأوضحت منار غانم، في تصريحات إلى مصراوي، أن سرعات الرياح تراجعت بشكل ملحوظ اليوم لتسجل أقل من 30 كيلومترًا في الساعة، وتكون معتدلة على أغلب الأنحاء، مع استمرار وجود أتربة عالقة في الأجواء، خاصة على المناطق الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأضافت أنه اعتبارًا من الغد من المتوقع نشاط للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة، لكنه لن يصل إلى حدة الحالة الجوية التي شهدتها البلاد أمس.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، أشارت إلى ارتفاعها ليسجل العظمى اليوم نحو 25 درجة، وهو أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 5 درجات، لافتة إلى أنه يوجد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة، حيث يسود طقس بارد إلى شديد البرودة.

وأكدت أن درجات الحرارة ستواصل الارتفاع خلال الـ48 ساعة المقبلة لتصل إلى 30 درجة على القاهرة، على أن تعود للانخفاض تدريجيًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

وناشدت عضو المركز الإعلامي للهيئة، المواطنين عدم التخفيف في الملابس خلال الفترة الحالية، وعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة نهارًا، نظرًا للفارق الكبير بين درجات الحرارة ليلًا ونهارًا.

