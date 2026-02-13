عمر جابر: الزمالك دائما غني بأولاده في أي أزمة

تحدث عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن غيابات الأبيض أمام كايزر تشيفز، في المباراة المقرر لها مساء غدا السبت، في الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال عمر جابر، في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز: "لا بديل سوى الفوز في لقاء الغد واعتلاء صدارة المجموعة للتأهل إلى الدور التالي، وبالرغم من تواجد ظروف معاكسة إلا أننا مستمرون بفضل دعم الجماهير الوفية ونسعى لإسعادهم، اللاعبون يتحدثون باستمرار عن أهمية المباراة، والفريق انتهى من لقاء سموحة، ولدينا مهمة جديدة في لقاء الغد، ونركز لتحقيق الفوز قبل التفكير في لقاء سيراميكا في كأس مصر، وسنقاتل من أجل إسعاد الجماهير".

وأضاف: "الزمالك غني على مر التاريخ بأولاده في أي أزمة سواء لاعبين أو مدربين مثل الكابتن معتمد جمال، الذي جاء وتحمل المسؤولية من أجل مساعدة الفريق، الفترة الأخيرة شهدت تصعيد عدد من اللاعبين الشباب وهم على قدر المسؤولية، والجميع هدفه إسعاد الجماهير".

واختتم عمر جابر:" متأكد أن الجماهير لن تتأخر عن مساندة الفريق، وأعلم أنهم سيتواجدون بكثافة في اللقاء، ونتمنى أن نسعدهم غدًا ونحتفل جميعًا بالتأهل، والزمالك يمر بظروف صعبة دائمًا، ولكن هناك صمود وإنكار ذات من الجميع لإسعاد الجماهير وعودة النادي إلى مكانته الطبيعية، خاصة وأن الفريق ينافس على ثلاث بطولات في الموسم الحالي".

