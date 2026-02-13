مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

أوساسونا

كأس الاتحاد الإنجليزي

هال سيتي

- -
21:45

تشيلسي

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

عمر جابر: الزمالك دائما غني بأولاده في أي أزمة

كتب : هند عواد

05:33 م 13/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    عمر جابر من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز (2)
  • عرض 6 صورة
    عمر جابر
  • عرض 6 صورة
    عمر جابر
  • عرض 6 صورة
    عمر جابر 1
  • عرض 6 صورة
    عمر جابر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن غيابات الأبيض أمام كايزر تشيفز، في المباراة المقرر لها مساء غدا السبت، في الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال عمر جابر، في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز: "لا بديل سوى الفوز في لقاء الغد واعتلاء صدارة المجموعة للتأهل إلى الدور التالي، وبالرغم من تواجد ظروف معاكسة إلا أننا مستمرون بفضل دعم الجماهير الوفية ونسعى لإسعادهم، اللاعبون يتحدثون باستمرار عن أهمية المباراة، والفريق انتهى من لقاء سموحة، ولدينا مهمة جديدة في لقاء الغد، ونركز لتحقيق الفوز قبل التفكير في لقاء سيراميكا في كأس مصر، وسنقاتل من أجل إسعاد الجماهير".

وأضاف: "الزمالك غني على مر التاريخ بأولاده في أي أزمة سواء لاعبين أو مدربين مثل الكابتن معتمد جمال، الذي جاء وتحمل المسؤولية من أجل مساعدة الفريق، الفترة الأخيرة شهدت تصعيد عدد من اللاعبين الشباب وهم على قدر المسؤولية، والجميع هدفه إسعاد الجماهير".

واختتم عمر جابر:" متأكد أن الجماهير لن تتأخر عن مساندة الفريق، وأعلم أنهم سيتواجدون بكثافة في اللقاء، ونتمنى أن نسعدهم غدًا ونحتفل جميعًا بالتأهل، والزمالك يمر بظروف صعبة دائمًا، ولكن هناك صمود وإنكار ذات من الجميع لإسعاد الجماهير وعودة النادي إلى مكانته الطبيعية، خاصة وأن الفريق ينافس على ثلاث بطولات في الموسم الحالي".

اقرأ أيضًا:
"11 قضية".. هل تهدد عقوبات فيفا مشاركة الزمالك الأفريقية؟

"لمحاربة تسنين اللاعبات".. مدربة منتخب مصر للشابات تطالب بتطبيق قياس العظام

بعد الغياب.. موقف آدم كايد من المشاركة مع الزمالك أمام كايزر تشيفز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر جابر الزمالك الزمالك وكايزر تشيفز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خطيب المسجد النبوي يحذر من المعاصي في رمضان: قد تنقص أجر الصائم وتذهب بثمرة
أخبار

خطيب المسجد النبوي يحذر من المعاصي في رمضان: قد تنقص أجر الصائم وتذهب بثمرة
بين صعود وهبوط.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟
اقتصاد

بين صعود وهبوط.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟
بسبب القمر العملاق.. 3 أبراج مائية تواجه مفاجآت غير متوقعة
علاقات

بسبب القمر العملاق.. 3 أبراج مائية تواجه مفاجآت غير متوقعة
الأمم المتحدة: انتهاكات "الدعم السريع" في الفاشر ترقى لجرائم حرب
شئون عربية و دولية

الأمم المتحدة: انتهاكات "الدعم السريع" في الفاشر ترقى لجرائم حرب
ثلاثة أضعاف راتبه.. مستجدات اهتمام الاتحاد السعودي بمحمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

ثلاثة أضعاف راتبه.. مستجدات اهتمام الاتحاد السعودي بمحمد صلاح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل