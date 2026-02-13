معتمد جمال: لا بديل عن الفوز على كايزر تشيفز.. وأثق في أبناء النادي

تحدث معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، المقرر لها في السادسة مساء غدا السبت، في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي للمباراة: "المباراة ليس لها سوى نتيجة واحدة وهي تحقيق الفوز من أجل التأهل للدور التالي والاستمرار في المنافسة، أنهينا مباراة سموحة، ونركز في لقاء الغد من أجل تعويض الخسارة في مباراة زيسكو الأخيرة، بعد سوء الحظ الذي صادفنا".

وأضاف: "أركز مع اللاعبين من أجل تحقيق الفوز لإسعاد الجماهير واحتلال صدارة المجموعة، والتأهل لدور الثمانية من أجل الاستمرار في المنافسة، أحاول مع ضغط المباريات القيام بالتدوير بين اللاعبين، والميزة في الفريق أن الجميع في موضع المسؤولية وأي لاعب سيتواجد في قائمة المباراة سيكون جاهزًا للمشاركة، ولا أرغب في الحديث عن المبررات او الإصابات".

واختتم معتمد جمال: "بعد أزمة إيقاف القيد لم يكن لدينا سوى النظر إلى أبناء النادي، وكانوا مظلومين بعض الشيء، وأثبتوا أنهم على قدر المسؤولية، أثق في أبناء النادي من الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول، وسيواصلون مشوارهم حتى يصبحوا قادة للفريق مثل عمر جابر".

اقرأ أيضًا:

"11 قضية".. هل تهدد عقوبات فيفا مشاركة الزمالك الأفريقية؟



"لمحاربة تسنين اللاعبات".. مدربة منتخب مصر للشابات تطالب بتطبيق قياس العظام



بعد الغياب.. موقف آدم كايد من المشاركة مع الزمالك أمام كايزر تشيفز



