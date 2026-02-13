مباريات الأمس
هل يستمر معتمد جمال مع الزمالك لنهاية الموسم؟

كتب : هند عواد

05:27 م 13/02/2026
كشف معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مصيره من الاستمرار مع الفريق لنهاية الموسم من عدمه.

وكان الزمالك أعلن تعيين معتمد جمال مدربا للفريق بشكل مؤقت، حتى يتم التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز: "لم يجد جديد في موقفي مع الفريق، وهذا لا يشغلني، أنا مع النادي لأخدمه بأي طريقة، وأنا مشجع في الأساس للنادي، وهدفي بذل قصارى جهدي مع الزمالك".

ويستضيف الزمالك نظيره كايزر تشيفز، في السادسة مساء غدا السبت، على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

معتمد جمال الزمالك مدرب الزمالك

