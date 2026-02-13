"قبل الجولة الختامية".. ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الكونفدرالية

عمر جابر: الزمالك دائما غني بأولاده في أي أزمة

تختتم غدا السبت 14 فبراير الجاري، مباريات دور المجموعات بالمجموعة الرابعة، ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

وتشهد منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية غدا، إقامة مباراتين، الأولى تجمع بين الزمالك وكايزر تشيفز والمباراة الثانية بين المصري البورسعيدي وزيسكو الزامبي.

وتضم المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، كل من: "الزمالك، المصري البورسعيدي، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي".

ويحتل فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ويليه نادي الزمالك برصيد 8 نقاط.

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة بالكونفدرالية كالتالي:

1- كايزر تشيفز، 5 مباريات، 10 نقاط

2- الزمالك، 5 مباريات، 8 نقاط

3- المصري البورسعيدي، 5 مباريات، 7 نقاط

4- زيسكو يونايتد، 5 مباريات، 3 نقاط

